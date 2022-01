Une programmation spéciale de Radio-Canada pour soutenir les artistes

La radio de Radio-Canada va diffuser dans les prochaines semaines des émissions et des contenus pour appuyer les artistes et qui montrent aussi les conséquences de la pandémie sur le monde culturel depuis les premières fermetures de salles en mars 2020.

Sur les ondes d’ICI Première, le 29 janvier prochain, durant son émission Le genre humain, l'animatrice Monic Néron fera un tour d’horizon des répercussions de la crise de la COVID-19 sur les artistes.

Le 18 février, Rebecca Makonnen et Nicolas Ouellet animeront une émission spéciale sur la rencontre entre le public et les artistes autour de créations originales et de performances artistiques tant dans les domaines de la poésie, de la chanson, du théâtre, de l’humour et plusieurs autres disciplines artistiques.

De son côté, Jocelyn Lebeau réalisera et animera un documentaire sur les artistes de la relève qui parleront de leur avenir professionnel qui a souvent été étouffé par la pandémie. L’émission sera diffusée le 26 février.

Le retour du radiothéâtre sur les ondes d’ICI Première se poursuivra avec la diffusion de la pièce Les douze mois de Marie, de Marie-Chantal Perron. Son texte parlera des joies, des défis et des peines de la beau-parentalité. Outre l’autrice, les acteurs et actrices Patrice Godin, Alice Dorval, Bianca Gervais, Didier Lucien, France Castel et Francis Ducharme participeront à la pièce.

Encore et toujours, l’offre radio de Radio-Canada est riche en contenus culturels, mais dans la situation actuelle, où le secteur des arts et de la culture est grandement touché par la pandémie, nous devons, en tant que diffuseur public, poser des gestes immédiats pour le soutenir davantage. En ce sens, nous avons décidé de mettre en place des contenus spéciaux pour faire travailler des artistes et faire rayonner les talents d’ici , a dit Caroline Jamet, directrice générale, Radio, Audio et Grand Montréal par voie de communiqué.

ICI Musique diffusera une édition spéciale de la série de concerts Sur mesure le 29 janvier avec Le vent du nord, animée par Stéphane Archambault. Le groupe de folk progressif québécois célèbrera son 20e anniversaire avec un nouvel album, 20 printemps, qui sortira le 28 janvier prochain.

Plusieurs autres projets sont sur la table, notamment l’un avec le chef d’orchestre Bernard Labadie, afin de souligner les deux ans de la pandémie. Aucun autre détail n’a été dévoilé.