Plus de 100 logements abordables seront construits à Hamilton

Ahmed Hussen, ministre canadien du Logement, de la Diversité et de l’Inclusion, a annoncé cet investissement mardi.

Le logement abordable ne devrait pas être un luxe , a-t-il déclaré. C'est la façon dont les parents peuvent planifier leur avenir. C'est la différence entre joindre les deux bouts et aller de l'avant.

L'investissement sera consacré à trois projets distincts : 35 avenue Arkledun : Good Shepherd transformera un ancien bâtiment scolaire en 73 logements abordables destinés aux femmes et aux enfants ainsi qu'aux personnes transgenres et non binaires.

253 rue King William : CityHousing Hamilton créera 24 logements pour des femmes et des enfants ainsi que pour des personnes sans abri ou risquant de le devenir, et des Canadiens noirs.

412 rue Barton Est : St. Matthew's House travaille à la création de 12 unités pour les Canadiens noirs et les Autochtones. Source : Communiqué du gouvernement fédéral

Il y a une énorme pénurie de logements abordables, non seulement pour les Autochtones, mais pour tout le monde , a déclaré Audrey Davis, directrice exécutive du Hamilton Regional Indian Centre. Nous savons que c'est une crise.

Mme Davis se dit heureuse que le gouvernement ait identifié le besoin de financement pour des logements spécifiques aux Autochtones, mais elle ajoute qu'il faut en faire plus.

Il est important de poursuivre ces conversations et de travailler avec les organismes et les communautés autochtones pour s'assurer que leurs besoins uniques sont satisfaits.

Richard MacPhee, directeur général de Good Shepherd, a déclaré que l'achat du bâtiment de l'avenue Arkledun permettra à l'organisation de proposer davantage d'options de logement à court et à long terme.

Ce projet est une réponse cruciale au besoin urgent de logements dans notre communauté, et en particulier pour les femmes célibataires et les personnes transgenres et non binaires , a-t-il déclaré dans un communiqué de presse accompagnant l'annonce.

De son côté, la directrice générale de la St. Matthew's House a déclaré que l'argent du gouvernement aidera l'organisme de bienfaisance à soutenir les aînés vulnérables de Hamilton en s'occupant du logement, de la nourriture et de la sécurité du revenu.

Le financement [...] permet de mettre en place ces piliers - non seulement pour les 12 aînés racialisés qui y éliront domicile, mais aussi grâce aux programmes de soutien offerts par le centre communautaire pour aînés qui fait partie de cette vision , a déclaré Renée Wetselaar dans le communiqué.

Le maire Fred Eisenberger était présent lors de l'annonce et a qualifié ce financement de bénédiction . Selon lui, au cours des 18 derniers mois, Hamilton a reçu 34,45 millions de dollars de l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL), qui serviront à construire 155 unités abordables.

Avec les informations de CBC News