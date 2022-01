La présidente du C.A. d’Envol 91 FM commente la récente démission de Jean Fontaine

Nous reconnaissons qu’il y a eu des différends au sein d’Envol depuis maintenant plusieurs années, et ces différends ont malheureusement causé des congés et des démissions que nous aurions préféré éviter, et la situation a culminé à un point aujourd’hui bouleversant pour plusieurs , souligne la présidente du conseil d’administration, Laura Nagy dans une publication Facebook, mardi soir.

Elle ne précise toutefois pas la nature du différend ayant conduit à la démission de l’animateur.

De notre perspective, l’affaire concernant le départ de M. Fontaine n’est pas encore nouée vu la récence des évènements. D’ici là, en discuter publiquement serait mal avisé dans tous les cas , mentionne Laura Nagy.

À la suite du départ le 18 janvier de Jean Fontaine, plusieurs personnes se sont organisées sur les réseaux sociaux pour exiger des explications de la part de la direction et du conseil d’administration de la station.

Une réaction qui fait suite à la déclaration de l’animateur qui a indiqué le jour de sa démission avoir quitté avec beaucoup de tristesse la radio communautaire.

Comme je suis soumis à un accord de confidentialité, je suis dans l’impossibilité de commenter les raisons qui m’ont poussé à poser ce geste , a ajouté Jean Fontaine.

Pas d'assemblée générale extraordinaire

Au moment de la démission de M. Fontaine, Envol 91 FM avait limité ses commentaires dans les réseaux sociaux en respect à l’accord de confidentialité. Elle s’est contentée de remercier Jean Fontaine pour ses contributions à la radio communautaire.

Une pétition a également circulé sur les réseaux sociaux pour exiger la tenue d’une assemblée générale extraordinaire pour mettre la lumière sur le départ de M. Fontaine.

Dans sa déclaration, la présidente du conseil d’administration d’Envol 91 FM n’est pas convaincue par la tenue d’une assemblée générale extraordinaire.

L’assemblée générale extraordinaire, telle que réclamée par certains, est loin d’être le forum approprié pour discuter d’un règlement de différend à l’interne qui relève purement des ressources humaines , peut-on lire.

Laura Nagy ajoute que ceux et celles qui encouragent une AGE n’ont malheureusement pas pris le temps de nous contacter directement pour discuter de leurs inquiétudes .

Une assemblée générale annuelle doit d’ailleurs se tenir sous peu.

Elle fait savoir que les détails seront prochainement confirmés aux membres.

Jean Fontaine était au service de la radio Envol 91 FM depuis octobre 2018 et il y animait l’émission Jean Fontaine, bonjour !. Il avait auparavant été animateur à Radio-Canada.

Son départ a suscité une vague de réactions sur les médias sociaux. Mardi soir, son message avait suscité 265 réactions et 145 commentaires.