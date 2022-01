La signature de la nouvelle convention collective réjouit l’APTS dans la région

Après des mois de revendications et de pressions, l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) a signé jeudi matin une nouvelle convention collective avec le gouvernement du Québec.

Elle entrera en vigueur le 30 janvier. L’entente de principe avait été conclue à la mi-novembre.

Par voie de communiqué, le représentant national par intérim pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Steve Garceau, s’est réjoui de la signature. Il a notamment souligné la mobilisation des membres.

Nous avons amélioré leurs conditions de travail et d’exercice, mais ce qui ressort de la pandémie, c’est surtout qu’il faudra poursuivre le travail pour faire reconnaître à sa juste valeur l’expertise de nos membres et assurer à la population des soins et des services gratuits et de qualité grâce à un réseau public accessible et humain , a-t-il fait savoir.

Le travail reprendra d’ailleurs bientôt puisque la convention couvre la période qui s’étend du 1er avril 2020 au 31 mars 2023. Nous devons maintenant préparer le prochain cycle, qui débutera cet automne, avec le dépôt de nos demandes au gouvernement du Québec au mois d’octobre , a-t-il annoncé.

L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux APTS représente quelque 3100 techniciens et professionnels dans le réseau de la santé régional.

Plusieurs manifestations s’étaient tenues au fil des mois, dont en septembre alors que plus de 200 syndiqués avaient manifesté devant des établissements de santé de la région. Des actions ont aussi lieu à quelques occasions devant les bureaux de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest.