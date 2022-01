Souffrant d’un cancer du poumon, Florent Pagny annule la fin de sa tournée

Dans un message sur Instagram, l'interprète de Savoir aimer a précisé qu'il doit rentrer dans un protocole de six mois de chimiothérapie et de rayons X .

Début du widget Instagram. Passer le widget ? Fin du widget Instagram. Retourner au début du widget ?

On vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, qui ne peut pas s'opérer , a révélé d'abord Florent Pagny, se filmant devant sa bibliothèque.

Et il a conclu : prenez soin de vous, portez-vous bien, quand tout ça sera réglé, on se retrouve, je viendrai terminer ce que j'ai commencé, ce sera peut-être pour la tournée des 61 ans .

Pendant cette séquence d'une minute trente, l'artiste a le visage grave, mais est parvenu à distiller quelques propos légers.

Ainsi, après avoir dit qu'il est désolé à plusieurs reprises, car il ne pouvait honorer ses engagements scéniques, il a ajouté : vous me verrez quand même sur le fauteuil rouge de [l'émission de télé] The Voice, en pleine forme, car on a tout enregistré avant. Entre parenthèses, une saison très intéressante .

En effet, l'artiste est celui qui a été dans le siège du « coach » durant le plus grand nombre de saisons de The Voice : la plus belle voix, en France.

En attendant de retrouver son public, Florent Pagny a souligné que lui et sa moitié devaient se mettre en mode guerrier afin d'affronter cette épreuve un peu particulière .

La tournée des 60 ans! devait s'étirer jusqu'en juillet 2022. Florent Pagny a eu 60 ans le 6 novembre dernier.