Un programme alimentaire offrira de la nourriture traditionnelle à Iqaluit

Le programme de boîtes alimentaires Inuliqtait offrira trois à cinq types d’aliments traditionnels, à raison de cinq portions par boîte. Ces produits seront chassés par des chasseurs de différentes collectivités, dont Clyde River, Naujaat et Pond Inlet.

Pour mettre en oeuvre cette initiative, le centre alimentaire Qajuqturvik a collaboré avec l’entreprise Project Nunavut, qui organise des marchés de nourriture traditionnelle et un acheminement maritime annuel d’aliments biologiques.

La directrice générale du centre alimentaire, Rachel Blais, affirme que le programme profitera aux résidents d’Iqaluit qui ne chassent pas ainsi qu’aux chasseurs qui seront rémunérés pour leurs prises.

« Nous reconnaissons que plusieurs membres de notre communauté ont de la difficulté à avoir accès à de la nourriture traditionnelle », dit-elle. « La chasse est une activité coûteuse. L’achat et l’entretien de l’équipement, l’essence, les munitions et toutes les autres choses dont les chasseurs ont besoin sont tout simplement hors de portée pour bien des membres de notre communauté qui vivent de revenus plus faibles. »

Rachel Blais considère que le programme Inuliqtait est une approche communautaire visant à faciliter l’accès à la nourriture traditionnelle, mais aussi à répondre à l’insécurité alimentaire puisqu’il implique à la fois des chasseurs et des personnes qui ne peuvent pas chasser, parfois pour des raisons financières.

« Les systèmes alimentaires nordiques et les systèmes de partage alimentaire dans le Nord sont rarement considérés comme des modèles économiques durables. »

Des prix adaptés aux revenus

Quarante boîtes seront disponibles lorsque le programme sera lancé. Les personnes qui gagnent un faible revenu auront l’option de fournir la contribution financière de leur choix pour leur permettre d’accéder à des aliments sains, selon Rachel Blais.

Le but [d’offrir] une boîte d’aliments traditionnels s’appuie sur la tradition des repas traditionnels inuit », indique-t-elle. « Le but est que les ménages qui ont les moyens de soutenir le système fournissent des contributions régulières, tandis que ceux qui ne le peuvent pas ont tout de même accès aux produits.

Le centre alimentaire Qajuqturvik organise depuis plusieurs années des programmes de distribution alimentaire à Iqaluit. Photo : Photo fournie par Rachel Blais

Elle ajoute que les différentes crises qui se sont succédées, qu’il s’agisse de la pandémie, de la crise de l’eau à Iqaluit puis du récent avis de faire bouillir de l’eau ont renforcé le besoin pour des options alimentaires plus saines dans la capitale territoriale.

Avoir accès à des aliments traditionnels n'est pas seulement bénéfique pour la santé des gens », dit-elle. « C'est aussi bénéfique pour leur santé mentale, leur bien-être et leur lien avec la culture et leur communauté, ce qui est très important pendant les crises que nous traversons actuellement.

Avec les informations de Meral Jamal