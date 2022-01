Tracy Robinson PDG du CN, Jean Charest au conseil d’administration

Le Canadien National (CN) sera dirigé par Tracy Robinson, une femme munie d'une longue feuille de route dans le secteur énergétique et dans le secteur ferroviaire. Le transporteur montréalais a aussi annoncé que Jean Charest, l'ancien premier ministre du Québec, rejoindra son conseil d'administration.

Robert Pace, le président du conseil, en a fait l'annonce lors d'une conférence avec les analystes qui visait à discuter des résultats du quatrième trimestre. Tracy amène 35 années en gestion des opérations, en développement stratégique, ce qui va aider à générer de la croissance pour le CN et des améliorations des activités et des gains à long terme pour les actionnaires et les parties prenantes.

Mme Robinson entrera en fonction le 28 février prochain. Elle occupait les fonctions de vice-présidente exécutive et présidente, gazoducs canadiens chez TC Énergie. Elle était également la présidente du Coastal GasLink, un projet de gazoduc en Colombie-Britannique. Avant de faire le saut dans le secteur énergétique, elle a travaillé une trentaine d'années pour le Canadien Pacifique (CP).

Celle qui dirigera la destinée du transporteur ferroviaire montréalais s'est engagée à apprendre le français. Je tiens également à souligner que je respecte et j'apprécie la riche histoire du CN à Montréal et au Québec, où la langue commune et officielle est le français , a-t-elle dit dans un communiqué.

« J'ai déjà commencé à suivre des cours de français pour être en mesure de profiter pleinement de l'expérience de la vie au Québec et pour pouvoir communiquer avec les précieux employés et clients du CN partout sur le continent. » — Une citation de Tracy Robinson, nouvelle PDG du CN

Fin d’un différend

Le CN a également annoncé la fin du conflit qui l'opposait à TCI Fund Management, un actionnaire militant qui détient 5,2 % des actions en circulation du transporteur montréalais. La nomination de Mme Robinson ainsi que de deux administrateurs indépendants, dont M. Charest, a fait l'objet d'un accord mutuel entre les partis, affirme M. Pace.

En octobre dernier, la société montréalaise avait indiqué que Jean-Jacques Ruest prendrait sa retraite à la fin de janvier, ou lorsqu'un remplaçant lui serait trouvé.

TCI Fund Management, un actionnaire militant, avait réclamé que M. Ruest soit remplacé. La firme londonienne avait ciblé Jim Vena, un vétéran de l'industrie, pour lui succéder. À la fin de décembre, M. Vena s'est toutefois désisté du processus. Le fonds avait alors accusé le conseil d'administration du CN d'avoir laissé le candidat idéal lui filer entre les doigts.

Le ton a désormais changé entre les deux parties. TCI a retiré sa demande de convocation d'une assemblée extraordinaire des actionnaires, qui devait avoir lieu en mars.