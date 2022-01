Deux écoles de FrancoSud passent à l’école en ligne

La nouvelle a été annoncée aux parents de l’école de la Source de Calgary vendredi. Les cours y seront en ligne pendant une semaine et reprendront en personne le 1er février en raison d’un taux trop élevé d’absentéisme.

Comme on pouvait assurer un enseignement de meilleure qualité en ligne, on a fait la demande , explique Lyne Bacon, directrice générale adjointe des ressources humaines pour FrancoSud. Elle précise que 44 à 50 % du personnel était absent ces derniers jours.

Le conseil scolaire a aussi reçu l’approbation de la province pour faire l’école en ligne à l’école des Grands-Vents de Bellevue jusqu’au 7 février parce que 50 % des enfants étaient malades.

« Pour l’école de Bellevue, le taux d’absentéisme était élevé chez les élèves et comme c’est une toute petite cohorte de la maternelle à la cinquième année dans deux petites salles de classe, on a fait la demande pour l’école en ligne pour s’assurer d’un enseignement de qualité », explique Lyne Bacon.

Mais aussi pour que les élèves qui étaient soient symptomatiques ou positifs, mais capables de recevoir de l’enseignement puissent aller en ligne.

Le conseil scolaire explique que les enseignants avaient dû se préparer pour un éventuel passage en ligne.

On sait que c’est un dérangement pour les parents. On ne passe pas en ligne facilement et on ne le fait pas de gaieté de cœur, on le fait dans des situations extrêmes pour assurer la sécurité physique et assurer une qualité d’apprentissage , explique Lyne Bacon.

18 écoles proposent un enseignement en ligne

Rishma Somji, qui a trois garçons à l'École de la Source prend la nouvelle avec philosophie. S’organiser pour la semaine a quand même représenté tout un défi logistique puisque son mari ne parle pas français et qu’elle ne travaille pas de la maison.

Heureusement, son patron a accepté de s'adapter et elle a réussi à organiser l’équipement pour que tout se déroule bien.

Les enfants se sont très bien adaptés , dit-elle, soulignant que la communication de la part de l’école a été bonne. Dès qu’il y avait de l’information, ils le partageaient alors ça, on était au courant de ce qui se passait et j’ai beaucoup apprécié .

Le ministère de l’Éducation dit que 18 écoles sur les 2415 de la province offrent présentement leur enseignement en ligne, dont 5 à Calgary.

Le ministère évalue les tendances du taux d’absentéisme des élèves et des enseignants sur quelques jours, la difficulté à remplacer le personnel enseignant et le manque de suppléants, et la situation de la COVID-19 dans les régions où se trouve l’école pour autoriser les conseils scolaires à faire les cours en ligne.

Le conseil scolaire FrancoSud a aussi mis en ligne trois classes de l’école francophone d’Airdrie, ainsi que les élèves de 7e à la 12e année de l’école Le Ruisseau de Brooks et indique que trois de ses écoles ont des classes qui pourraient passer en ligne dans les 24 à 48 heures.