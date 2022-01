Québec portera en appel le jugement dans le dossier de Gaspé Énergie

La Cour avait donné raison à Gaspé Énergie qui contestait le refus du ministre des Ressources naturelles et de l’Énergie, Jonatan Julien, de lui octroyer une autorisation de forage du gisement Galt près de Gaspé.

Ce jugement de la Cour du Québec était le premier test juridique de la nouvelle Loi sur les hydrocarbures adoptée en 2016.

Le ministre Julien s’était appuyé sur l’article 23 du Règlement sur l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre  (Nouvelle fenêtre) qui détermine les distances à respecter entre un forage et le milieu hydrique.

Gaspé Énergies demandait à la Cour du Québec d’invalider cet article.

Ils ont dit : "vous ne pouvez pas vous appuyer sur l’article 23 pour [rendre] votre décision, donc reprenez le dossier en faisant fi de l’article 23", rappelle le ministre. Mais si je fais ça, il n’y a plus de protection du milieu hydrique et je n’ai plus de raison de ne pas autoriser les forages. Mais pour moi, ça demeure important de protéger le milieu hydrique. On veut faire la démonstration de ça devant la Cour.

Par ailleurs, le ministre Julien confirme qu’un projet de loi interdisant l’exploitation des hydrocarbures sera déposé à l’Assemblée nationale d’ici l’été.

Avec les informations de Bruno Lelièvre