L’année 2022 s’annonce difficile pour les producteurs agricoles de la Gaspésie

La hausse des coûts de production plombe leur rentabilité, selon la Fédération régionale de l’Union des producteurs agricoles UPA de la Gaspésie-Les Îles.

Sa présidente, Michèle Poirier, craint que de nombreux agriculteurs ne puissent absorber la facture sans la refiler aux consommateurs.

Si on parle du transport, c’est une hausse de 60 %. Les engrais, c’est encore un autre 50 % de plus cher. Si on parle des graines de semences dans les céréales et les pommes de terre, c’est encore beaucoup plus cher. Les salaires vont augmenter. Si on a une augmentation globale d’environ 50 %, puis que le marché ne peut pas l’absorber, ça va être très difficile, très très difficile , explique-t-elle.

« Si tous les intrants sont en augmentation, comment va-t-on faire pour absorber le coût? Il faudra faire de la magie! » — Une citation de Michèle Poirier, directrice de l'UPA de la Gaspésie-Les Îles

Les entreprises agricoles vont devoir s'adapter, croit l'UPA. Photo : Radio-Canada / Roxanne Langlois

Les entreprises agricoles doivent s'ajuster de leur mieux, selon elle.

Il va falloir regarder comment réduire à long terme les dépenses sur une ferme. On y pense sérieusement. Ce sont des questions difficiles! Ça va devenir critique et problématique pour pouvoir rester en agriculture , croit-elle.

À ces enjeux s'ajoutent ceux liés aux changements climatiques, qui devront pousser les entreprises agricoles à modifier leurs façons de faire.

On a commencé à travailler nos sols différemment, on va peut-être produire nos propres grains, nos propres semences, on va essayer de travailler avec les engrais de nos animaux , prend-elle comme exemple.

Masse salariale en hausse

Après une euphorie liée à la hausse de l'achat local en début de pandémie, les entreprises maraîchères de la Gaspésie font elles aussi face à une hausse considérable de leur coût de production.

Étienne Goyer, copropriétaire du Jardin du Village, à Caplan, et membre producteur au sein du regroupement Baie des Saveurs, a constaté une hausse allant jusqu'à 30 % du coût des intrants qu’il utilise, comme les semences, le terreau et le carburant.

Mais c'est surtout la hausse de la masse salariale de 10 % à 20 % à laquelle il s’attend en 2022 qui le préoccupe, dans un contexte de rattrapage salarial initié avec la pandémie.

Le maraîcher Étienne Goyer, de Caplan. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Une telle hausse des conditions de travail est nécessaire dans le secteur, selon lui, même si cette situation plombe la rentabilité de son entreprise.

On n’a pas une marge de manœuvre qui permet de rémunérer nos employés beaucoup mieux que ce qu’on peut les rémunérer maintenant, même si les conditions ne sont vraiment pas excellentes à l’heure actuelle , admet-il.

« Je vois ça comme une menace à court terme à la rentabilité de mon entreprise. » — Une citation de Étienne Goyer, copropriétaire du Jardin du Village à Caplan

Il ne souhaite pas devoir passer la facture à ses clients, mais se dit être pris entre l’arbre et l’écorce.

On va augmenter le prix des légumes, oui, mais d’un autre côté, il faut respecter la capacité de payer de la clientèle. On veut faire la bonne chose pour nos employés et pour nos clients, mais on n'a pas la marge de manœuvre pour régler cette situation , explique-t-il.

Du côté de l’Union des producteurs agricoles UPA , Michèle Poirier indique ne pas craindre une hausse de la masse salariale dans les entreprises agricoles de la Gaspésie. C’est la rareté de la main-d'œuvre qui est problématique, ce qui force les agriculteurs à faire appel aux travailleurs étrangers temporaires.

Elle dit par ailleurs avoir très confiance en la relève agricole en Gaspésie.

Incertitude sur les prix

La poussée inflationniste et l’incertitude sur les prix causent aussi quelques maux de tête aux producteurs de bœuf de la Gaspésie.

Ils misent sur la qualité et vendent d’habitude leur bœuf 15 % plus cher que le bœuf conventionnel. À cause de la hausse des prix, les deux produits pourraient se retrouver au même prix, ce qui ne fait pas l’affaire des producteurs.

Les producteurs membres vont me dire "voyons, on fait des énergies supplémentaires pour se démarquer du conventionnel, mais on travaille pour rien" , explique Marc Cyr, responsable de la mise en marché pour la Coopérative Bœuf Gaspésie.

Une hausse temporaire des prix n’est pas envisageable, car si le prix du bœuf conventionnel se mettait à diminuer, le bœuf gaspésien ne serait plus compétitif, croit Marc Cyr.

« On ne veut pas s’amuser à hausser et descendre le prix à tout bout de champ » — Une citation de Marc Cyr, responsable de la mise en marché pour la Coopérative Bœuf Gaspésie

Selon les données de l’indice des prix à la consommation, le prix du bœuf frais ou surgelé a augmenté de 14 % entre octobre 2020 et octobre 2021.