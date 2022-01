Maison d’accueil pour sans-abri : l’église Christ-Roi utilisée en renfort

Cette halte-chaleur mise en place par les organismes communautaires sera ouverte de 9 h à midi et de 14 h à 17 h.

Comme le précise Marie-Michèle Rancourt du Café Jeunesse de Chicoutimi, il s'agit d'offrir un abri convenable le temps que l'éclosion de COVID-19 de la Maison d'accueil pour sans-abri soit entièrement résorbée et que l'organisme puisse rouvrir son centre de jour. Le centre de jour avait été mis sur pied en novembre au rez-de-chaussée de l'organisme, en prévision de l'hiver.

Là, avec la santé publique, tout a été mis en place pour s’assurer que les gens aient une place où dormir. L’enjeu c’était d’avoir une place le jour pour que les gens soient à la chaleur. Il y a toujours des intervenants sociaux qui sont présents de différents organismes qui ont levé la main pour venir prêter main-forte, pour répondre aux besoins, pour voir c’est quoi les situations dans lesquelles les gens se retrouvent et qu’on puisse les accompagner dans leurs démarches au besoin , a-t-elle expliqué.

Les cas en baisse

D’ailleurs, cette éclosion se résorbe graduellement. Selon le directeur de la Maison d'accueil pour sans-abri de Chicoutimi, Michel St-Gelais, les résidents et le personnel pourront recommencer leurs activités normales graduellement à partir de mercredi.

On va recommencer à offrir les repas du soir à la Maison d’accueil pour sans-abri au début de la semaine prochaine. Nos résidents, nos usagers externes, vont pouvoir recommencer à dîner à la Soupe populaire à compter de demain ou après-demain, dépendamment de légers détails. Tranquillement, chacun des services va reprendre ses fonctions, les ressources humaines disponibles vont revenir au travail et on va reprendre un fonctionnement normal , a-t-il envisagé.

Une quarantaine d'usagers étaient en confinement tant à la maison de la rue Riverin qu'au centre de débordement de la cathédrale de Chicoutimi depuis le début du mois de janvier. Michel Saint-Gelais précise que les derniers tests positifs ont été constatés il y a plus d'une semaine.

D'après un reportage de Gilles Munger