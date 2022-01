Un dégât d’eau cause d’importants dommages à l'école Marie-Gaétane de Kedgwick

La directrice Hélène Savoie Chouinard indique qu'environ le tiers de l’école – dont huit classes – est touchée par le dégât d’eau.

Les dommages auraient été causés par le temps glacial, selon elle. Un tuyau gelé aurait mené à une infiltration d’eau dans les gicleurs .

Elle explique que le système d’alarme s'est déclenché samedi vers 15 h et que les pompiers se sont rendus sur place.

Quand on arrive dans le corridor, il y a de l’eau par terre. Tout le corridor, il y a de l’eau, c’est une rivière qui s’en vient , raconte Hélène Savoie Chouinard.

La directrice raconte que lorsqu’elle a ouvert la porte de l’une des salles de classe ça a fait une vague , tellement il y avait beaucoup d’eau. Elle estime qu’à certains endroits, il y avait jusqu’à 2 pieds d’eau.

« Ça a fait " ouf " et la vague est sortie. Les calculatrices, les crayons, le matériel scolaire et là c’est allé dans le corridor. C’est venu jusqu’à l’administration et même quand on a ouvert les portes de l’entrée de l’école, l’eau sortait. Ça s’est rendu jusqu’à la cafétéria. »