Le médicament contre la COVID-19 Paxlovid disponible en Saskatchewan dès mercredi

Le médicament, développé par Pfizer, permet d'arrêter la multiplication du virus dans le corps.

Pris sous forme de pilule deux fois par jour pendant cinq jours, ce traitement est uniquement destiné aux personnes atteintes de la COVID-19.

Seuls les malades âgés de plus de 18 ans et éprouvant des symptômes de la COVID-19 y auront accès. Les patients doivent également être immunosupprimés ou avoir plus de 55 ans et ne pas être doublement vaccinés.

Les personnes qui croient être admissibles au médicament doivent contacter le 811.

Deux nouveaux décès dus à la COVID-19

Par ailleurs, la Saskatchewan enregistre deux nouveaux décès attribuables à la COVID-19 dans les dernières vingt-quatre heures, portant ainsi le total de morts à 977 depuis le début de la pandémie.

L’Autorité de la santé de la Saskatchewan affirme qu’il y a 291 résidents hospitalisés dans la province, alors que 33 d’entre eux se retrouvent aux soins intensifs. Il y a donc eu 29 nouvelles hospitalisations depuis le dernier bilan de la province, publié lundi.

Les tests PCR effectués par la Autorité de la santé de la Saskatchewan SHA indiquent qu’il y a 1049 nouveaux cas, ce qui mène le total de cas actifs à 12 652.

Le taux de positivité des tests PCR est de 32,9 %. Les tests rapides et les cas asymptomatiques ne sont pas comptabilisés dans les statistiques officielles de la province.

Dans les dernières vingt-quatre heures, 1368 doses de vaccin ont été administrées dans la province, ce qui mène à un total de 1 848 289 doses administrées depuis le début de la campagne de vaccination.