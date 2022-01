Québec envoie des renforts à l’Hôpital de Saint-Jérôme

La visite a pour objectif de poursuivre l’observation des soins et services offerts à l’urgence ainsi qu’en gestion des lits hospitaliers et apporter du soutien dans la recherche de solutions et d’alternatives , a indiqué un porte-parole de Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS des Laurentides par courriel.

Bien que le nombre d'hospitalisations liées à la COVID ait diminué ces derniers jours, le CISSS des Laurentides bénéficiera de cette visite afin d'offrir les meilleurs services possibles.

L’Hôpital de Saint-Jérôme compte actuellement 13 éclosions de COVID-19 et 116 patients infectés.

Plus tôt ce mois-ci, Radio-Canada a révélé que les hôpitaux de la région étaient au bord de la rupture de services, comme ailleurs dans la province.

Avec les informations de Thomas Gerbet