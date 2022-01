L’Académie de baseball du Canada crée un volet féminin à Trois-Rivières

À compter de l’automne prochain, une première cohorte composée des meilleures joueuses de baseball au Québec pourra profiter des installations de Baseball 360, situées sur la rue Bellefeuille.

Avec le nombre de joueuses qui augmente d’année en année partout au Québec, il était plus que nécessaire d’offrir un programme de haute performance pour les athlètes désignées élite et relève ayant pour objectif d’atteindre les plus hauts niveaux, dont notamment l’équipe nationale féminine , a déclaré Maxime Lamarche, directeur général de Baseball Québec.

Le centre d’entraînement de 15 000 pieds carrés comprend notamment des cages de frappeurs, un enclos de lanceurs et une salle d’entraînement.

Développer le baseball féminin

Cette expansion fait suite à un rapport commandé en 2020 par Baseball Québec à la firme Better Sport sur le développement des joueurs et des joueuses.

Deux experts, André Lachance et François Rodrigue, ont comparé pendant près d’un an les principes de développement mis de l’avant ailleurs dans le monde. Ils ont interrogé une cinquantaine d’experts de sept pays avant de formuler leurs recommandations desquelles découle le nouveau volet féminin de l’Académie de baseball du Canada.

À la lecture du rapport Better Sport, je pouvais y lire ce dont j’ai tant rêvé comme athlète. Les recommandations du rapport Better Sport et la motivation de Baseball Québec donnent aujourd’hui naissance à la toute première académie haute performance spécialement conçue et pensée pour les femmes , a mentionné la coordonnatrice du développement et leadership féminin de Baseball Québec, Vanessa Riopel.

Alexane Fournier (à droite) discute avec une autre joueuse de l'Académie de baseball du Canada. Photo : Radio-Canada

Je pense que c’est vraiment le tremplin qui va nous amener ailleurs. Pour se préparer pour notre saison cet été, je pense vraiment que c’est la meilleure chose pour nous d’être ici , a lancé Alexane Fournier, lanceuse et arrêt-court de Saint-Jean-sur-Richelieu.

Les joueuses bien entourées

Les joueuses membres de l’Académie de baseball du Canada seront encadrées par les coordonnateurs et entraîneurs Patricia Landry et Rémi Doucet.

Alexandre Janelle-Gagnon agira comme entraîneur des lanceuses, Mathieu Tremblay comme préparateur physique et Steeve Ager comme conseiller stratégique au développement des programmes et des partenariats.

C’était un des buts lorsqu’on s’est implanté ici à Trois-Rivières au niveau de la franchise, a expliqué M. Ager, aussi propriétaire de Baseball 360. Premièrement, c’était d’accueillir le baseball local, mais c’était aussi de trouver une niche bien particulière pour continuer de contribuer au baseball local et le volet féminin s’est avéré comme une piste hyper intéressante pour amener les meilleures joueuses du Québec à Trois-Rivières et de les garder à l’année dans un centre d’entraînement.

Un nouveau volet féminin sera offert à l’Académie de baseball du Canada à Trois-Rivières. Photo : Radio-Canada

Toutefois, les perspectives professionnelles de ces joueuses sont différentes des hommes, selon lui. Le programme est axé pour les faire progresser jusqu’à des clubs nationaux.

« On a un bon talent de jeunes filles qui jouent à la balle. C’est important qu’elles puissent poursuivre leur carrière. Qui sait ? Peut-être qu’une de celles-là va devenir entraîneuse dans le baseball majeur ! » — Une citation de Roger Brulotte, président de la Ligue de baseball junior élite du Québec

Le programme masculin de l’Académie de baseball du Canada a été inauguré il y a une trentaine d’années.