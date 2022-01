Pont-Rouge secoué après la perte d’un jeune de 12 ans

Dimanche après-midi, le jeune Xavier Lebel a fait une chute le long de la rivière Jacques-Cartier, près du sentier du Bois-de-l'Ail. Il est tombé dans la rivière et a été extirpé par des proches. Malgré des efforts de réanimation, la mort du garçon a été officiellement confirmée par la Sûreté du Québec, lundi soir.

Mario Dupont, le maire de Pont-Rouge, a transmis les condoléances à la famille via les médias sociaux.

Il a décidé de rendre hommage au jeune sur le panneau électronique de la municipalité. Le [papa] était bien impliqué au niveau de la ville de Pont-Rouge, au niveau des loisirs, au niveau du skatepark. Il s'est impliqué au niveau du Festiglace , souligne M. Dupont.

« On ne pouvait rester à ne pas le souligner l'évènement. C'est un évènement triste, mais on veut être solidaire avec la famille. C'est une ville à échelle humaine et je pense que ça va de soi de le faire. Dans mon cas, je trouvais que c'était important de le faire. »