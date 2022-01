Une garderie temporaire bientôt à Gaspé

À court terme, 24 places seront créées et jusqu’à 45 enfants pourront y avoir accès lorsque le projet sera complètement réalisé, selon le directeur général du Centre de la petite enfance CPE , Gilles Chapados.

C'est une excellente nouvelle pour le maire de Gaspé, Daniel Côté. Ça va venir soulager une partie des familles qui attendent une place , commente-t-il.

Le projet était sur la table depuis déjà quelque temps, mais l'enjeu était de trouver un local. On a travaillé fort pendant plusieurs mois, la Ville et la MRC, pour soutenir le Centre de la petite enfance CPE , rappelle-t-il. Finalement ils ont trouvé une maison sur la rue Jacques-Cartier, ce qui fait que la garderie pourra ouvrir assez rapidement.

Gilles Chapados précise qu’il s'agit d'une ancienne maison d’hébergement pour personnes handicapées.

Quelques dizaines de milliers de dollars devront être investis , ajoute-t-il. Il reste plusieurs détails à régler et compte tenu des délais de livraison qui sont plus longs en temps de pandémie, on pense être en mesure d’ouvrir maximum à la fin février, toujours à moins d’imprévus.

Le ministre de la Famille du Québec, Mathieu Lacombe s'est engagé à créer 37 000 nouvelles places d'ici 2025. Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

En mai, le ministère de la Famille a débloqué des budgets pour l'ouverture de garderies temporaires accessibles aux Centre de la petite enfance CPE qui ont des projets d’agrandissement ou de constructions nouvelles déjà approuvés.

Deux projets du CPE Voyage de mon enfance l’ont été en août dernier. Il s’agit de la construction d’une nouvelle installation de 80 places pour 2023 et de l’agrandissement permettant l’ouverture 31 autres places au Centre de la petite enfance CPE de la rue Bolduc.

Selon Gilles Chapados, les processus des deux projets cheminent normalement.

Des installations temporaires ont aussi été aménagées notamment à Bonaventure ainsi qu'à Matane.