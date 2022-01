Manque de places en garderie : Le projet de CPE reste sur la glace à Saint-Clément

Le maire et la responsable du comité de développement de Saint-Clément déplorent que le bureau coordonnateur des services de garde dans la Municipalité régionale de comté MRC des Basques n'ait pas déposé de projet au ministère de la Famille pour la création d'un Centre de la petite enfance CPE dans la municipalité. Le conseil du bureau coordonnateur a plutôt choisi de déposer des projets pour la création de places en garderie à Saint-Jean-de-Dieu et à Trois-Pistoles.

Le maire de Saint-Clément, Éric Blanchard, rappelle que le manque de places en garderie dans la municipalité est criant puisque le nombre d'enfants tend à augmenter depuis quelques années.

Selon le maire, un bâtiment déjà existant pourrait accueillir un Centre de la petite enfance CPE d'une douzaine de places.

La municipalité de Saint-Clément, dans les Basques, connaît un accroissement de son nombre d'enfants. (Archives) Photo : Radio-Canada

Christiane Veilleux, la responsable du comité de développement de Saint-Clément, ajoute que le bassin d'enfants d'âge préscolaire, soit une vingtaine de bambins, est suffisant à Saint-Clément pour pourvoir toutes ces places au sein même de la population du village.

De plus, selon Christiane Veilleux, l'une des garderies en milieu familial du village prévoirait fermer ses portes cet automne.

Un projet de Centre de la petite enfance CPE à Saint-Jean-de-Dieu

La directrice du Centre de la petite enfance CPE La baleine bricoleuse, à Trois-Pistoles, et du bureau coordonnateur des services de garde en milieu familial dans Les Basques, Chantal Rioux, explique que le conseil d'administration du bureau coordonnateur a étudié les données du ministère de la Famille et de La Place 0-5 ans avant de décider de soutenir deux projets : l'ajout de places dans le Centre de la petite enfance CPE de Trois-Pistoles et la création d'un Centre de la petite enfance CPE à Saint-Jean-de-Dieu.

Mme Rioux soutient que le Ministère a jugé le projet concernant l'installation de Trois-Pistoles non recevable puisque ce Centre de la petite enfance CPE ne se situe pas sur le territoire visé pour la création de nouvelles places.

Elle dit être en attente d'une réponse pour en ce qui a trait au projet à Saint-Jean-de-Dieu qui créerait une vingtaine de places s'il se concrétisait.

Chantal Rioux, directrice du CPE La baleine bricoleuse et directrice du bureau coordonnateur des services de garde en milieu familial dans la MRC des Basques, explique que le conseil d'administration a choisi de soutenir les projets de création de places en garderie à Saint-Jean-de-Dieu et à Trois-Pistoles. (Archives) Photo : Radio-Canada

Chantal Rioux s'attend à une réponse du ministère dans les prochains jours.

Questionnée sur les raisons pour lesquelles le conseil d'administration du bureau coordonnateur a choisi de ne pas soutenir le projet de création de places en garderie à Saint-Clément, Mme Rioux indique que la situation géographique plus centrale de Saint-Jean-de-Dieu et sa population d'enfants en bas âge plus élevée ont, entre autres, motivé la décision des administrateurs.

« Saint-Jean-de-Dieu est plus centrale pour les municipalités qui sont autour. Puis, la population et le nombre d'enfants, c'est semblable à celle de la ville de Trois-Pistoles, pour les 0-4 ans. » — Une citation de Chantal Rioux, directrice du Centre de la petite enfance CPE La baleine bricoleuse et du bureau coordonnateur des services de garde en milieu familial dans Les Basques

Chantal Rioux affirme que les administrateurs auraient aussi pu choisir de soutenir les projets de Saint-Jean-de-Dieu et de Saint-Clément, mais qu'ils ont préféré y aller par priorité.

Est-ce que le ministère de la Famille aurait accordé des places aux deux? Je ne le sais pas. [...] Puis, il faut que ces services de garde-là durent dans le temps. Est-ce qu'il y a assez d'enfants et de population à Saint-Clément pour garder un CPE à long terme et de même qu'à Saint-Jean-de-Dieu? poursuit-elle.

Elle indique aussi que le fait de créer des places graduellement empêche d'avoir à trouver du personnel pour pourvoir les postes d'éducatrices, de cuisinière et de concierge en même temps pour plusieurs installations du même secteur.

Le maire de Saint-Clément, Éric Blanchard, se désole de voir que le bureau coordonnateur n'a pas appuyé le projet de CPE à Saint-Clément. (Archives) Photo : Radio-Canada / Jérôme Lévesque-Boucher

De son côté, le maire de Saint-Clément déplore le fait que le bureau coordonnateur local ne soutienne pas le projet de garderie lancé par la Municipalité.

Souvent, on se bat dans les régions, les petits milieux, pour avoir des services pour s'épanouir et tout ça. Et, c'est rare que c'est un organisme de la région qui nous embête plutôt qu'un organisme gouvernemental. C'est ce qui demeure dommage dans ce dossier-là , se désole Éric Blanchard.

Par ailleurs, Christiane Veilleux affirme que le comité de développement de Saint-Clément s'est adressé au bureau coordonnateur de Rivière-du-Loup pour voir s'il pourrait soutenir leur projet. Après vérifications, ce bureau coordonnateur lui a répondu que cela était impossible selon les règles du ministère.

Le mode de fonctionnement du gouvernement peut-être qu'il est à revoir parce que ça ne nous avantage pas du tout. Notre besoin reste réel et on n'a pas de façons d'y arriver, finalement , conclut Mme Veilleux.

Avec les informations de Fabienne Tercaefs