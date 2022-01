Respawn Entertainment se fait confier trois nouveaux jeux vidéo de Star Wars

Les adeptes de Star Wars et de jeux vidéo auront de quoi se rassasier dans les prochaines années : Electronic Arts et Lucasfilm Games se sont unis pour annoncer mardi que le studio Respawn Entertainment pilotera trois nouveaux titres basés sur l’univers de la mythique franchise.

Le studio américain Respawn Entertainment, réputé notamment pour ses jeux Apex Legends et Titanfall, s’est déjà frotté à la guerre des étoiles. Le développeur a signé le jeu acclamé par la critique Star Wars Jedi: Fallen Order, lancé en novembre 2019.

[Respawn Entertainment] a démontré son excellence à raconter des histoires épiques de Star Wars et proposé des contenus de la meilleure jouabilité de leur catégorie dans différents genres , a souligné Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games, dans un communiqué.

L’équipe planche déjà sur une suite pour le jeu d’action et d’aventure en solo Star Wars Jedi, dont on ne connaît pas encore la date de sortie.

Stratégie et tirs au programme

Les fans de Star Wars auront aussi droit à un tout nouveau jeu de tir à la première personne. C’est le directeur de jeu Peter Hirschmann, qui a notamment réalisé Star Wars: Battlefront et Star Wars: The Force Unleashed, qui supervisera le développement du titre, déjà en préparation.

Travailler avec Lucasfilm Games sur un nouveau jeu de tir à la première personne dans la galaxie Star Wars est un rêve devenu réalité pour moi, car c'est une histoire que j'ai toujours voulu raconter , a déclaré Peter Hirschmann, directeur de jeu de Respawn.

Le troisième et dernier titre annoncé en sera un de stratégie, selon le communiqué. Le développement a été confié au nouveau studio américain Bit Reactor, et sera édité par le studio Respawn.

Electronic Arts et Disney ont signé un accord en 2013 pour une nouvelle série de jeux vidéo basés sur le monde de Star Wars. Parmi les titres livrés, on compte notamment le jeu en réalité virtuelle Star Wars: Squadrons, du studio montréalais Motive.

D’autres studios travaillent aussi sur des jeux vidéo de Star Wars, dont Massive Entertainment d’Ubisoft (titre inconnu), Quantic Dream (Star Wars Eclipse), Aspyr Media (Star Wars: Knights of the Old Republic) et Zynga de Take-Two Interactive (Star Wars: Hunters).