M. Ford a fait ces commentaires alors qu'il était en entrevue à une radio de Kenora, mardi. Lundi, le gouvernement fédéral a annoncé une entente avec le Nunavut, ce qui fait de l'Ontario la seule juridiction sans entente avec Ottawa pour des services de garde à 10 $ par jour.

M. Ford a déclaré à Q104 Kenora être convaincu que l'Ontario conclura une entente qui sera avantageuse pour tout le monde.

Le ministre de l'Éducation, Stephen Lecce, a assuré lundi que la province faisait pression pour obtenir plus de 10,2 milliards de dollars venant du portefeuille fédéral (soit près d'un tiers de la dotation nationale) afin de garantir que les frais de service de garde puissent être réduits à 10 $ par jour.

Les familles ontariennes paient les prix les plus élevés au pays pour ce secteur, a rappelé M. Lecce. Il a affirmé lundi vouloir que les garderies à but non lucratif et les garderies indépendantes soient toutes deux éligibles au financement du gouvernement fédéral.

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré lundi que le gouvernement fédéral était prêt à signer un accord avec l'Ontario depuis depuis plusieurs, plusieurs mois déjà et qu'il est toujours optimiste qu'un accord puisse être conclu.

Avec les informations de La Presse canadienne