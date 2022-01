Le Délia Eggxtra de Sherbrooke est à vendre

L'idée de vendre le restaurant est dans les pensées du couple depuis environ deux ans, mais la pandémie a concrétisé la décision d'Angèle Dumas et d'Yvan Aubé d'accrocher leur tablier. Ça fait un mois que nous sommes à la maison et on se rend compte qu'on est bien. Après 37 ans, on a fait bien des choses et c'est le temps de profiter de la vie. On aurait peut-être continué s'il n'y avait pas eu ce mois-là. On s'aperçoit qu'on veut profiter de ces beaux moments-là , raconte Mme Dumas.

Le prix de vente affiché est de 359 000 $ plus taxes. Angèle Dumas est convaincue que son restaurant trouvera preneur prochainement.

« On a déjà eu des discussions. Des gens ont visité le restaurant. On espère vendre dans la prochaine année. » — Une citation de Angèle Dumas, co-propriétaire du restaurant Delia Eggxtra

Les Dumas-Aubé ne tirent toutefois pas tout de suite un trait sur leur carrière en restauration, et assurent qu'ils rouvriront leur restaurant dès que les consignes sanitaires le permettront. On va ouvrir en février. On va faire notre petit bout de chemin jusqu'à la vente , soutient Angèle Dumas.

La pénurie de main-d'œuvre souvent décriée par plusieurs employeurs n'a par ailleurs pas pesé dans la balance lorsque le couple a pris sa décision. On est bien chanceux là-dessus. On a beaucoup d'employés qui sont là depuis plusieurs, plusieurs années. On a encore des gens qui sont là depuis 20, 25 ans. On a une bonne gang avec nous. On n'a pas de problème avec le personnel.

Leur propre fille a d'ailleurs travaillé plus d'une vingtaine d'années au sein de l'entreprise familiale, mais ne souhaite pas assurer la relève. Elle n'est pas intéressée à reprendre le restaurant. Elle a envie de relever un nouveau défi , indique Angèle Dumas.

Le Délia Eggxtra n'est pas le seul restaurant sur le marché, à Sherbrooke, plusieurs autres étant en vente présentement. Parmi eux, on retrouve les Valentine de la 13e Avenue Nord et de la rue Queen, les Sushi Shop de la 12e Avenue Nord, de la rue King Ouest et du Carrefour de l'Estrie, le Eggs fruits de la rue King Est et le Foodies de la rue Léger.

C'est aussi la retraite qui pousse Gil Poulin à vendre son comptoir à pizzas et de prêt-à-manger Foodies selon ce qu'il a indiqué sur sa page Facebook au début janvier.