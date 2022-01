Une résidente de Holtyre demande plus de services de lutte contre les incendies

La communauté de Holtyre est desservie par la caserne de Ramore, séparée par 9 km de route.

Les deux villages font partie du canton de Black River-Matheson, situé entre Timmins et la frontière du Québec.

Mme Rondeau affirme qu'il est possible pour les automobilistes de se déplacer entre les deux villages en moins de 10 minutes, mais qu’il a fallu 20 minutes aux pompiers pour arriver sur les lieux de l’incendie à Holtyre.

Or, samedi, la première des deux maisons à avoir pris feu était totalement engouffrée par les flammes après trois minutes, raconte Chantal Rondeau.

Elle ne blâme pas les pompiers. Ils ont fait leur possible pour combattre le feu.

La résidente de Holtyre croit toutefois que la deuxième maison, à laquelle le feu s’est propagé à cause des forts vents, aurait pu être sauvée si les pompiers étaient arrivés plus rapidement sur les lieux.

« Si on avait eu une brigade, ici, la priorité aurait été sur la deuxième maison, la protéger pour ne pas qu’elle pogne en feu. » — Une citation de Chantal Rondeau, résidente de Holtyre

Elle ajoute que le village n’a qu’une seule borne-fontaine en état de marche en ce moment.

Selon le directeur général du Canton de Black River-Matheson, Chris Wray, le temps de réponse des pompiers, samedi dernier, répondait aux normes provinciales, contrairement à ce qu’avance Mme Rondeau.

Il souligne que le Canton dessert un territoire qui s’étend sur 1250 km carrés et comprend 5 communautés : Matheson, Val Gagné et Shillington, en plus de Ramore et Holtyre.

Le canton de Black River-Matheson est situé à l'est de Timmins. Le village de Holtyre est situé en retrait des routes 11 et 101. Photo : Google Maps

Ramore et Holtyre sont proches l’une de l’autre , rappelle-t-il. M. Wray doute que les pompiers aient vraiment pris 20 minutes pour se rendre d’un village à l’autre.

Il note aussi que la caserne de Ramore a été construite récemment.

M. Wray ajoute que malheureusement, certaines maisons peuvent brûler rapidement, surtout si elles sont entièrement faites de bois.

Au moins deux campagnes de sociofinancement ont été lancées pour venir en aide aux familles qui ont perdu leur maison.

Avec les informations d'Aya Dufour