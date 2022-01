COVID-19 : le Bas-Saint-Laurent déplore deux autres décès

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) rapporte deux décès en lien avec le virus SRAS-CoV-2 au cours des dernières 24 heures. Le bilan global est maintenant de 79 morts dans la région depuis le début de la pandémie.

Par ailleurs, le Bas-Saint-Laurent va de record en record au chapitre des hospitalisations reliées à la COVID-19. Ce sont maintenant 33 patients qui occupent un lit en zone chaude alors que deux autres personnes nécessitent des soins intensifs.

Le taux d’occupation des lits réservés aux patients atteints de la COVID-19 dans la région grimpe à 69 % mardi alors qu’il était à 65 % lundi. Les hôpitaux de la région disposent d’un total de 52 lits pour des patients COVID , en incluant ceux des soins intensifs. Bien que la situation soit sans précédent, le conseiller aux relations médias du Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS , Gilles Turmel, indique qu’elle est tout de même plus favorable que dans d’autres régions.

Le Québec rapporte 85 décès supplémentaires alors que les hospitalisations sont en baisse de 21 pour un total de 3278 patients dans la province.

Le dépistage se poursuit

Les équipes sont à pied d’œuvre sur l’ensemble du territoire. Elles ont effectué lundi 911 tests de dépistage test d'amplification en chaîne par polymérase PCR . Cela a permis de découvrir 71 nouvelles infections. Néanmoins, deux cas ont été retranchés des statistiques. À l’heure actuelle, 930 personnes sont toujours infectées dans la région.

Ces données ne montrent cependant pas la réalité du réel nombre d'infections puisqu'elles ne tiennent pas compte des tests rapides effectués par la population elle-même.

Nombre de cas de COVID-19 par MRC Nombre de cas de COVID-19 par MRC MRC du Bas-Saint-Laurent Nombre de cas Kamouraska 1374 (+4) Rivière-du-Loup 2868 (+14) Témiscouata 1168 (+7) Les Basques 495 (+5) Rimouski-Neigette 2875 (+16) La Mitis 866 (+5) La Matanie 884 (+6) La Matapédia 1018 (+14) Indéterminés 3 (-2)

En ce qui a trait à la vaccination, 62 % des adultes du Bas-Saint-Laurent ont reçu leurs trois doses du vaccin contre la COVID- 19 selon les chiffres transmis par le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS .

Pourcentage de la population ayant reçu une 3e dose de vaccin contre la COVID-19 Pourcentage de la population ayant reçu une 3e dose de vaccin contre la COVID-19 MRC Nombre de doses administrées Pourcentage Kamouraska 10 021 63,4 % Rivière-du-Loup 17 911 67,8 % Témiscouata 8 774 59,0 % Les Basques 4 140 62,6 % Rimouski-Neigette 28 105 62,6 % La Mitis 8 186 61,2 % La Matanie 8 728 54,7 % La Matapédia 7659 61,8 % Total au Bas-Saint-Laurent 93 643 62,1 %

D'autres lieux déconfinés

Avec la légère baisse des hospitalisations à l'échelle provinciale, le gouvernement et la santé publique annoncent ce mardi de légers assouplissements à venir.

Dès lundi, les restaurateurs devraient pouvoir de nouveau accueillir des clients en salle à manger, à 50 % de leur capacité, et les salles de spectacles et de cinéma devraient pouvoir faire de même une semaine plus tard.