Décès et hospitalisations liés à la COVID-19 en hausse sur la Côte-Nord

Les hospitalisations continuent d’augmenter légèrement sur la Côte-Nord avec 37 patients hospitalisés, alors que la province enregistre quant à elle une baisse des admissions liées à la COVID-19 à l'hôpital.

Trois nouvelles hospitalisations de plus que lundi sont enregistrées pour la région selon le bilan du Centre intégré de santé et de services sociaux (Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS ) de la Côte-Nord.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux CISSS rapporte huit éclosions dans ses établissements. Le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD des Bergeronnes est toujours aux prises avec une éclosion avec 30 employés atteints de la COVID-19 et 26 résidents qui ont aussi reçu un résultat positif à un test de dépistage.

Des éclosions sont aussi en cours aux Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD de Sept-Îles et le Centre d'hébergement et de soins de longue durée CHSLD N.-A. Labrie à Baie-Comeau, tout comme l'hôpital de Sept-Îles.

L’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau est également touché par deux éclosions dans ses unités de médecine-chirurgie avec cinq travailleurs et moins de cinq usagers infectés, ainsi que dans l’unité de courte durée gériatrique et l’unité de réadaptation fonctionnelle intensive.

Depuis les dernières 24 heures, 32 nouvelles personnes ont été déclarées positives sur la Côte-Nord après avoir effectué un test test d'amplification en chaîne par polymérase PCR .