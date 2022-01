Nettoyage des puits orphelins : une facture gérable, mais parsemée d’incertitudes

Selon les calculs du directeur parlementaire du budget DPB , le coût pour nettoyer tous les puits orphelins, situés principalement en Alberta et en Saskatchewan, s’élèvera à 1,1 milliard de dollars en 2025. Or, le gouvernement fédéral a alloué une enveloppe de 1,7 milliard de dollars pour ce nettoyage en avril 2020.

Les puits orphelins sont les puits pétroliers et gaziers laissés à l’abandon et pour lesquels il n’y a pas d’entité viable pour payer les coûts de colmatage et de remise en état des terres. Leur nombre s’est accru de manière significative en Alberta et en Saskatchewan depuis la chute des prix du pétrole en 2014.

Leur présence représente un risque environnemental puisque tant que ces puits ne sont pas bouchés correctement, ils émettent du méthane, un gaz contribuant à l’effet de serre et au réchauffement climatique.

Des questions sur la gestion albertaine

Si la conclusion du rapport est rassurante, le directeur parlementaire du budget Yves Giroux a toutefois émis plusieurs mises en garde à son estimation.

La facture de 1,1 milliard de dollars n’inclut pas toutes les étapes de nettoyage et de remise en état des terres. S’il y a fuite d'un puits, les terres contaminées doivent être assainies, mais selon le Bureau du directeur parlementaire du budget DPB , ce coût d’assainissement est très mal évalué et a donc été exclu des calculs.

Yves Giroux souligne également que la moitié des fonds du fédéral alloués par l’Alberta est allée à des entreprises profitables. Des pétrolières qui ont récemment annoncé des profits en hausse et des investissements dans la production comme Canadian Natural Resources, Cenovus et l’Impériale ont notamment reçu de l’argent de l’enveloppe fédérale par l’entremise du programme provincial.

L'enveloppe fédérale pouvait être allouée à tous les puits inactifs, notamment pour relancer l'emploi du secteur en Alberta et en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Selon M. Giroux, la province est dans son droit puisqu’Ottawa a donné cet argent pour tous les puits inactifs, orphelins et autres.

On ne commente pas sur l’à-propos de l’allocation de fonds qui a été faite. C’est juste un énoncé de faits. [...] Si on continue d’allouer une bonne proportion des fonds à des compagnies qui sont déjà rentables et qui auraient les moyens de nettoyer les puits, ça peut juste déplacer des fonds que les compagnies auraient alloués à cette fin , a-t-il expliqué.

La même question n'a pas été soulevée pour la Saskatchewan.

Le directeur parlementaire du budget met aussi en garde l'Alberta sur son manque d’argent pour gérer la croissance du nombre de puits orphelins.

Toutes les entreprises avec une mauvaise côte financière doivent payer un dépôt pour couvrir le nettoyage de leurs puits. Selon les prévisions du directeur parlementaire du budget DPB , la Saskatchewan a assez de fonds, mais l’Alberta a déjà un déficit de 178 millions de dollars entre la garantie disponible et les estimations du Bureau. Si le dépôt de garantie disponible n’augmente pas, l’écart de financement atteindra 642 millions de dollars d’ici 2025 , souligne le rapport.

Le Bureau ne s'est intéressé qu’aux puits de pétrole et de gaz conventionnels. Il n’a pas fait d’estimation du coût de nettoyage des sites d’exploitation de sables bitumineux.