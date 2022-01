Le froid extrême de retour en Ontario

L'agence fédérale prévient contre le retour bref mais cinglant du froid dans la soirée et nuit de mardi à mercredi, avec un refroidissement éolien très élevé .

Les alertes de froid extrême concernent toutes les régions à l'est de la ville de London et au nord du lac Ontario. Dans le Nord de la province, seules les régions de Fort Severn, Big Trout Lake, Sandy Lake, Pickle Lake et Manitoulin ne sont pas visées.

À Toronto, on prévoit des températures de -21 ºC à -27 ºC avec un refroidissement éolien de -28 à -33 dans la nuit de mardi à mercredi.

Dans le Grand Sudbury, il fera entre -30 ºC et -35 ºC et le facteur éolien sera de près de -40, selon Environnement Canada.

L'agence conseille à tous de s'habiller chaudement.

Des engelures peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée , peut-on lire dans le communiqué d'Environnement Canada émis mardi.

À Toronto, une alerte municipale au froid extrême est en vigueur sans discontinuer depuis le 17 janvier. Quatre centres de réchauffement sont ouverts pour accueillir les personnes sans-abri. Des équipes de prise de contact sont chargées d'aller à leur rencontre pour leur proposer un abri temporaire.