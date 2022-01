La Colombie-Britannique demande l’avis du public pour protéger ses bassins versants

Le ministre de l’Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques de la Colombie-Britannique, George Heyman, a annoncé mardi la mise sur pied d’un forum de discussion en ligne où tous les Britanno-Colombiens pourront parler de l’importance des bassins versants pour eux, de l’impact positif et négatif que ceux-ci peuvent avoir sur leurs vies et ce qu’ils entrevoient comme stratégies pour assurer la protection de ceux-ci.