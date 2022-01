Réduire l’espace de son commerce pour ne pas demander le code QR

Depuis lundi, il faut présenter une preuve de vaccination pour pouvoir entrer dans les commerces de 1500 mètres carrés et plus.

En bloquant l’accès à certaines parties de son entreprise, Normand Blanchette estime que le Rénocentre RDB n’est plus considéré comme un commerce de grande surface.

Il dit qu’il a bien tenté d’obtenir des précisions sur la légalité de cette manœuvre auprès de différents organismes, mais ceux-ci n’ont jamais été en mesure de lui donner un avis clair.

C'était difficile d'avoir de l'information que ce soit de la CNESST ou de la santé publique, soutient M. Blanchette. On a vérifié avec un avocat et il disait que si on se fie à la façon dont le gouvernement l’a écrit, si vous coupez ça, vous êtes dans les règles.

Le président de Rénocentre RDB affirme que lui et son équipe ne sont ni complotistes ni antivaccins et qu’ils exigent le respect des autres mesures sanitaires comme le port du masque et le lavage des mains.

La direction affirme aussi qu’elle ne voulait pas importuner les clients en exigeant le passeport vaccinal. C'est désagréable pour tout le monde. C'est désagréable pour ceux qui rentrent et pour ceux aussi qui sont à l'intérieur pour vérifier ça. On sent le mécontentement. La plupart des gens s'adaptent, ils sont d'accord avec toutes ces mesures-là, on est d'accord avec les mesures, par contre c'est difficile pour beaucoup , conclut-il.

Avec les informations de Louis Martineau