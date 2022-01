Google présente son nouveau concept pour remplacer les témoins publicitaires

Le géant américain Google, suivant en cela les traces d'Apple, avait annoncé il y a plusieurs mois son intention de supprimer d'ici 2023 les témoins tiers dans son navigateur Chrome.

L'initiative du géant américain suscite une grande inquiétude dans le monde de la publicité ciblée et de l'édition de sites, qui accusent Google de vouloir garder pour lui seul son trésor de données sur les internautes.

Dans le nouveau système présenté mardi par Google, le principe serait que l'internaute détienne son propre profil publicitaire. Ce profil serait construit en fonction de ses navigations sur le web, et l'internaute garderait un certain contrôle.

Chrome identifierait des thèmes représentatifs des principaux centres d'intérêt des utilisateurs et utilisatrices pour une semaine donnée, tels que entraînement ou voyages, en fonction de l'historique de navigation , a expliqué Google.

Ces thèmes seraient gardés en mémoire pendant seulement trois semaines avant d'être supprimés , dans un processus qui se passerait entièrement sur l'appareil utilisé, sans impliquer de serveurs externes, y compris les serveurs Google .

Les internautes auraient à disposition des paramètres de contrôle leur permettant de voir les thèmes partagés, de supprimer ceux non souhaités, ou encore de désactiver entièrement la fonctionnalité .

Ces propositions sont pour l'instant au stade de concept , et leur application dans la pratique doivent être précisées, a indiqué Google.

L'objectif est de faire en sorte que ces technologies soient déployées d'ici la fin de l'année 2022 , pour que les développeurs et développeuses web puissent démarrer leur adoption dans la foulée .

Des craintes soulevées

Les entreprises de développement web et le marché publicitaire s'inquiètent de la volonté de Google d'éliminer les témoins publicitaires.

Le nouveau modèle prôné par le géant américain affectera le marché de la publicité et perturbera le modèle commercial de la presse numérique , avait dénoncé en mars 2021 l'Association européenne des médias magazine (EMMA) et l'Association européenne des éditeurs de journaux (ENPA) dans un communiqué commun.