Majestueux trio de galaxies

NGC 7764A est un exemple fascinant du foisonnement de la nomenclature astronomique , expliquent dans un communiqué des astronomes de l’agence spatiale européenne (ESA).

Ce trio est situé à environ 425 millions d'années-lumière de notre système solaire, dans la constellation du Phénix.

Les deux galaxies situées vers le haut à droite de l'image semblent interagir l'une avec l'autre. Il est possible d’apercevoir de longues traînées d'étoiles et de gaz qui s'étendent et qui donnent l'impression que les deux galaxies viennent d'être frappées à grande vitesse par la galaxie en forme de boule de bowling qui apparaît en bas à gauche de l'image , poursuit le communiqué.

Les interactions entre galaxies se produisent sur de longues périodes, mais ces vastes ensembles d’étoiles, de poussières et de gaz interstellaires entrent rarement en collision frontale les unes avec les autres.

On ne sait pas si la galaxie du bas interagit réellement avec les deux autres, même si elles sont très proches dans l'espace , expliquent les astronomes. Les deux à droite ressemblent, du point de vue de notre système solaire, au vaisseau USS Enterprise de Star Trek!

Les trois galaxies sont appelées respectivement NGC 7764A1, NGC 7764A2 et NGC 7764A3.

La plus grande galaxie du trio, NGC 7764A1 (également connue sous les noms ESO 293-8, Aguero 83 et LEDA 72762), a été découverte le 4 octobre 1836 par l'astronome britannique John Herschel.

Cette image est composée de photos prises par la caméra à grand champ WFC3 installée sur Hubble en 2009 dans le cadre de la mission STS-125 et de la caméra ACS installée en 2002, brisée en 2007, puis réparée au moment de l’installation de WFC3.

Lancé en 1990, Hubble observe l'Univers depuis plus de 31 ans. Si ses instruments restent fonctionnels, il pourrait demeurer en service jusqu'en 2030.