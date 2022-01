Possible réouverture des restaurants au Québec : soupir de soulagement en Outaouais

La réouverture des restaurants au Québec s’harmoniserait ainsi avec celle de l’Ontario, qui a annoncé jeudi dernier que les salles à manger peuvent rouvrir le 31 janvier avec une capacité d’accueil réduite de moitié.

Pour le resto-bar sportif le Pêle-Mêle, dans le Vieux-Hull, l’annonce de Québec est attendue avec impatience, a déclaré l’un des copropriétaires de l’établissement, Claude Chapdelaine, surtout avec les annonces d’ouverture de l’autre bord de la rivière .

Toutefois, M. Chapdelaine estime qu’il ne pourrait pas rouvrir son établissement aux clients avant la fin de la semaine prochaine. La date de réouverture du Pêle-Mêle dépendra notamment de la disponibilité de la main-d’oeuvre et des denrées auprès des fournisseurs.

Claude Chapdelaine, co-propriétaire resto-bar Le Pêle-Mêle, dans le Vieux-Hull à Gatineau (archives). Photo : Radio-Canada

Il souligne toutefois qu’une capacité d’accueil de 50 % est faisable pour son établissement, pour une ou deux semaines. Après ça, c’est loin d’être rentable , affirme Claude Chapdelaine en entrevue aux Matins d'ici.

La capacité réduite lui permet de faire son rodage avec ses employés, d’autant plus que certains d’entre eux sont nouvellement embauchés et formés à leur poste. On essaie de garder le positif là-dedans , dit M. Chapdelaine.

N’empêche que chaque fermeture est de plus en plus difficile , avoue-t-il. Il y a des pertes à chaque fois que ce soit des denrées périssables ou des emplois. On va essayer de s’ajuster et planifier, mais c'est tellement difficile quand on ne le sait pas d’avance .

La potentielle annonce d’une réouverture des restaurants réjouit aussi le co-propriétaire du groupe Portobella, Joe Rego, qui comprend les restaurants le Quai St-Raymond, le Cellier et le Bistro Olivia. L’annonce potentielle lui permettra de planifier son menu et ses réservations pour la Saint-Valentin.

D’autres détails suivront.