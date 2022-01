Des mesures intéressantes en éducation, mais qui ne vont pas tout régler

Le gouvernement Legault met de nouvelles mesures de l’avant pour attirer et former davantage de ressources dans le réseau de l’éducation.

Québec veut notamment favoriser le retour d’enseignants à la retraite, donner des contrats de suppléance pour une plus grande stabilité dans les écoles et devancer l’affectation du personnel enseignant disponible dès la fin juin.

Le président du Syndicat de l’enseignement de l’Estrie, Richard Bergevin, estime que ces mesures sont intéressantes, mais ne vont pas régler le problème de pénurie de main-d'œuvre à court terme.

Le président du Syndicat de l'enseignement de l'Estrie, Richard Bergevin. Photo : Radio-Canada / Guylaine Charette

Le problème de pénurie de main-d'œuvre est large, ce sont des mesures intéressantes, mais est-ce qu'elles vont être suffisantes? , soulève Richard Bergevin.

Concernant les mesures pour les retraités, il estime que certaines d’entre elles étaient déjà en place, dont celle de les payer selon leur échelon salarial et de ne pas les pénaliser avec leurs fonds de pension

Au plan des contrats de suppléance pour les jeunes enseignants, il les voit aussi d'un bon œil.

Nous avions déjà des projets semblables en Estrie pour un peu plus de stabilité. Tout dépend des conditions qui vont être offertes. Il faut savoir que les suppléants peuvent travailler tous les jours s’ils le veulent. Il y a déjà beaucoup d'offres. Si on leur donne une amélioration salariale et une amélioration de la priorité d’emploi, ça pourrait être intéressant , signale Richard Bergevin.

Il souligne que les conditions de travail des enseignants peuvent être aussi bonifiées avec la pandémie.