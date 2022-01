L’art rupestre enseigné pour la première fois à l’Université de Sherbrooke

La professeure adjointe, Adelphine Bonneau, a mis sur pied le cours, où elle abordera les traditions de cet art millénaire, à travers le monde. Elle souhaite aussi que les étudiants constatent à quel point la technique utilisée à l'époque est étonnement complexe.

« C'est vraiment ça qui m'émeut, c'est que plus on regarde dans la matière, plus on s'aperçoit que quelque chose qui semble simple est en fait très compliqué et requiert énormément de savoir-faire technique. » — Une citation de Adelphine Bonneau, professeure adjointe Université de Sherbrooke

Une partie du cours, offert depuis janvier 2022, est théorique, mais tout un volet sera pratique. Les étudiants peindront, sur les parois d'un tunnel de l'Université de Sherbrooke, des oeuvres réalisées à partir de pigments : charbon de bois, ocre ou coquillages broyés. Différents liants permettront de rendre la peinture plus liquide, soit des oeufs, de l'huile, du sang, notamment.

À l'époque du paléolithique, il y a entre 30 000 et 10 000 ans, les hommes n'avaient pas de pots de peinture disponibles! Ils devaient faire avec ce qu'ils trouvaient dans la nature. affirme Adelphine Bonneau.

La fabrication de la peinture constitue donc un réel défi, tout comme son application. Il faudra trouver différents moyens de l'appliquer sur la paroi. ( ... ) Et donc comprendre toute la difficulté qu'il y a à produire des peintures à partir des matières premières. explique la professeure affiliée aux départements de chimie et d'histoire.

L'art rupestre englobe tous les dessins et les gravures inscrits sur des parois rocheuses depuis plusieurs millénaires.

« Ce qui me fascine, c'est que des populations nomades avaient des techniques et étaient capables de réaliser des fresques, qui sont aujourd'hui dignes de Michel-Ange. » — Une citation de Adelphine Bonneau, professeure adjointe Université de Sherbrooke

Zachary Bournival fait partie des 42 étudiants ayant choisi le nouveau cours. Il est emballé.

Ça va vraiment être fascinant de se remettre dans la peau de civilisations qui ont existé il y a de cela des milliers d'années ,explique Zachary Bournival, étudiant au baccalauréat en histoire

Expérience de recherche évolutive

Ce nouveau site deviendra une expérience de recherche à long terme. Un site rupestre fictif sera, en quelque sorte, érigé au fil des années. Pour ma recherche, je saurai exactement quels ingrédients ont été employés, et je vais pouvoir voir à long terme, la dégradation des peintures. explique la scientifique.

Zachary Bournival a choisi ce cours pour sortir de sa zone de confort. C'est une histoire de l'art, mélangée avec de la chimie, avec l'histoire des matériaux. C'est une autre approche qu'on a jamais eue, même au cégep ou à l'université. C'est vraiment intéressant.