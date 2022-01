Un espace pour réfléchir et aide face aux changements socio-environnementaux

Le Collectif est un espace où l'équipe d'Éco-motion et ses collaborateurs réfléchissent ensemble et échangent des connaissances et des outils.

Il y a énormément de gens qui se sentent impuissants face aux changements climatiques. On s’est dit qu’il fallait faire quelque chose face à ces enjeux collectifs où 62 % se sentent touchés. Ça peut atteindre un individu de façon intense , explique la fondatrice et directrice de l'organisme Éco-Motion, Isabelle Béliveau.

Elle explique que Le Collectif est un espace où des psychologues, travailleurs sociaux spécialistes en environnement, des gens en communication et des conseillers en orientation seront mis à contribution pour offrir le soutien nécessaire et les outils.

Nous avons une vocation psychoéducative par des ateliers dans un processus d’adaptation aux changements climatiques , explique Isabelle Béliveau.

« Dès que l’on nomme l’impuissance, ça vient impacter la personne de façon significative. Il y a plusieurs personnes qui ont accès à nous. » — Une citation de Isabelle Béliveau, fondatrice et directrice de l'organisme Éco-Motion

Elle signale que le Collectif est un espace social où un processus sera entrepris dans toutes les sphères qui touchent la vie des personnes éco anxieuses.