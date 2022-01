Nadal résiste à la remontée de Shapovalov et passe en demi-finale à Melbourne

Après avoir concédé les deux premières manches à Rafaël Nadal, Denis Shapovalov est revenu en force pour remporter les deux suivantes et forcer la tenue d'un set ultime, mais le légendaire Majorquin a tenu bon pour se sauver avec la victoire 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 et 6-3 et atteindre la demi-finale des Internationaux d'Australie.

Nadal, sixième tête de série, semblait en plein contrôle en début de match, mettant énormément de pression sur le jeune Canadien. De son côté, Shapovalov, 14e tête de série, paraissait sans réponse aux frappes lourdes et précises du vétéran.

Sauf que le vent a tourné au troisième set et voilà que Shapovalov donnait l'impression d'avoir trouvé la faille dans l'arsenal de son adversaire qui semblait par moments être ennuyé par divers inconforts physiques. Multipliant les montées au filet, Shapovalov enlève les manches suivantes pour créer l'égalité.

À l'image de l'ensemble du duel, c'est Nadal qui prend les devants 3-0 durant la manche ultime en brisant Shapovalov dès le départ. Mais cette fois, il n'y aura pas de remontée et Rafa met un terme au marathon de plus de quatre heures de jeu.

Shapovalov a réussi 20 as et n'a commis que cinq doubles fautes, alors que Nadal a réussi huit as et a commis 11 doubles fautes.

C'est au chapitre des erreurs non provoquées que le jeune Ontarien s'est mis dans le pétrin. Il en a commis 51contre 28 pour Nadal.

En demi-finale Nadal affrontera le gagnant du duel entre le Français Gaël Monfils et l'Italien Matteo Berrettini.