COVID-19 : 63 personnes de plus à l’hôpital et 24 décès en trois jours en C.-B.

Les autorités sanitaires de la Colombie-Britannique ont signalé lundi 987 personnes hospitalisées pour la COVID-19, dont 129 en soins intensifs. La province a enregistré 24 décès supplémentaires dus à cette maladie et 4997 nouveaux cas au cours des trois derniers jours.

Les nouveaux chiffres communiqués par la province lundi représentent une augmentation de 63 patients hospitalisés au cours des 72 dernières heures et une baisse d'un cas en soins intensifs.

Le nombre total d'hospitalisations a augmenté de 20 % par rapport à lundi dernier, lorsque 819 personnes étaient hospitalisées pour cette maladie.

En raison d'une modification des données introduite le 14 janvier, les comparaisons mensuelles des hospitalisations ne seront pas disponibles avant le 14 février.

Le nombre de patients en soins intensifs a augmenté d'environ 30 % en une semaine et de 82 % en un mois, où 71 patients se trouvaient alors en soins intensifs.

Vers le pic des hospitalisations?

Selon les experts, les hospitalisations sont un baromètre plus précis de l'impact de la maladie, car le nombre de nouveaux cas en Colombie-Britannique est probablement beaucoup plus élevé que ce qui a été rapporté, maintenant que la province a atteint sa limite de dépistage en raison de la poussée d'Omicron.

Aussi, selon les autorités sanitaires de la province, après avoir atteint le pic des infections à la mi-janvier, celui des hospitalisations devrait se produire dans les semaines suivantes.

En date de jeudi, 22,4 % des tests COVID-19 effectués en Colombie-Britannique se sont révélés positifs, selon le tableau de bord du centre de contrôle des maladies de la province.

La Dre Bonnie Henry, médecin-hygiéniste en chef de la province, a déclaré que tout taux de positivité supérieur à cinq pour cent indique un niveau préoccupant de transmission communautaire.

Il y a actuellement 31 822 cas actifs enregistrés de personnes infectées par la COVID-19 en Colombie-Britannique.

Le bilan provincial des décès causés par la COVID-19 se porte désormais à 2553 sur les 313 076 cas confirmés à ce jour.

Il y a également un total de 64 éclosions actives dans des établissements de soins de longue durée et de soins actifs.

En date de lundi, 89,6 % des personnes âgées de cinq ans et plus en Colombie-Britannique avaient reçu leur première dose du vaccin contre la COVID-19 et 83,6 % leur deuxième dose.

Du 14 au 20 janvier, les personnes qui n'étaient pas complètement vaccinées représentaient 28,5 % des cas et du 7 au 20 janvier, elles représentaient 30,6 % des hospitalisations, selon la province.

Au total, 1,8 million de Britanno-Colombiens ont reçu une injection de rappel à ce jour.