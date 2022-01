Une série de balados documentaires liés à des albums jeunesse québécois

Dix nouveaux balados, qui s’adressent aux jeunes de 6 à 10 ans, viennent de s’ajouter aux 11 autres dévoilés en novembre dernier. Les sujets de la série sont liés à des albums jeunesse déjà parus.

Les balados sont conçus avec les maisons d’éditions suivantes : Comme des géants, Druide, Les Éditions de l’Isatis, Fonfon, La courte échelle, Les Éditions de la Pastèque, Les 400 coups, Monsieur Ed, et Planète Rebelle.

Offerts sur le site de La puce à l’oreille, ces balados sont écrits par divers auteurs et autrices, notamment Melissa Mollen Dupuis. Des fiches pédagogiques sont fournies pour le corps professoral et les élèves.

Chaque balado est aussi classé en catégories : Émotions et intimité; Sciences et nature; Société et histoire; et Arts et culture.