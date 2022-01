Des centaines de milliers de Canadiens voyagent malgré la pandémie

Selon les plus récentes données disponibles, 742 400 Canadiens sont entrés au Canada en décembre 2021. C’est près des deux tiers du niveau de 2019, avant l’arrivée de la COVID-19.

Le nombre de voyageurs qui sont entrés au pays par la voie aérienne était plus élevé au cours de la première semaine de 2022 qu’avant la mise en place du nouvel avertissement par le gouvernement fédéral, selon les plus récentes données de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et de Statistique Canada.

Cet avertissement, selon lequel les Canadiens doivent éviter tout voyage non essentiel, est entré en vigeur le 15 décembre.

C'est le cas de Félix Langelier-Blanchet, un Québécois qui a décidé de voyager malgré cet avertissement.

M. Langelier-Blanchet fait partie des 174 415 Canadiens qui ont traversé la frontière par voie aérienne entre les 10 et 16 janvier 2022.

Pour la même période en 2020, 93 800 Canadiens seulement avaient traversé la frontière après avoir voyagé par avion.

Des représentants de l'industrie du voyage demandent d'ailleurs une révision des restrictions.

Voyager malgré la pandémie

Le voyage de M. Langelier-Blanchet au Rwanda ne s’est toutefois pas passé comme prévu.

Le résident de la région de Montréal s’est envolé en décembre pour assister au mariage de sa mère pour lequel il était aussi témoin.

Quelques jours avant la date prévue de son retour, lui et sa conjointe développent des symptômes et obtiennent un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

« J’ai dû faire une quarantaine et m’organiser, avec 7 heures de décalage, pour travailler à distance. » — Une citation de Félix Langelier-Blanchet

Résultat, leur vol du 26 décembre sera plutôt reporté au 13 janvier. Pendant son séjour prolongé, ils ont d’abord dû s'isoler dans un hôtel désigné pour une quarantaine, puis trouver des moyens de reprendre le travail à distance.

Félix Langelier-Blanchet a dû travailler avec 7 heures de décalage horaire pour synchroniser son travail avec celui de son équipe au Canada. Photo : offerte par Félix Langelier-Blanchet

Une incidence réduite

Après avoir émis un avertissement décourageant tout voyage essentiel le 15 décembre, le gouvernement fédéral a remis en place l’obligation pour les voyageurs de présenter un résultat négatif à un test de dépistage moléculaire peu importe la durée du séjour.

Il semble que ces mesures ont eu un impact marginal sur les voyages en avion.

De plus, la circulation vers l’aéroport Pearson à partir du centre-ville de Toronto connaît une hausse constante depuis les derniers mois.

Toutefois, le nombre de voyageurs canadiens traversant la frontière en voiture a diminué significativement après l’adoption de cette mesure.

Lorsque les Canadiens pouvaient revenir au pays sans test moléculaire après un séjour de moins de 72 heures, l’Agence des services frontaliers du Canada ASFC a enregistré une moyenne de 24 600 passages quotidiens en décembre. Ce nombre a diminué de moitié pour le reste du mois.

L'allègement des mesures demandé

Pour l’Association canadienne des agences de voyage (ACTA), ces données démontrent clairement que les Canadiens ont soif de voyager.

Les représentants de l’industrie espèrent que l’avertissement du gouvernement fédéral sera levé dans les plus brefs délais.

« Omicron est partout, au Canada comme ailleurs. [...] Je pense qu’il y a des mesures qui doivent être levées ou ajustées le plus vite possible. » — Une citation de Stéphane Corbeil, président régional du conseil ACTA

Le président régional pour le Québec de Association canadienne des agences de voyage ACTA , Stéphane Corbeil, affirme que ses membres constatent en effet une augmentation des réservations mais que l’industrie a besoin de plus de certitude puisque de nombreuses réservations continuent d’être annulées.

Les agences de voyage ne touchent pas de commission tant que les voyages n’ont pas eu lieu , déplore-t-il, si bien que selon lui plusieurs entreprises auraient du mal à se maintenir à flot malgré l’intérêt grandissant actuel.

Il souligne également que le maintien de cet avertissement peut avoir des conséquences pour les Canadiens qui se rendent à l’étranger. Par exemple, certaines assurances sont invalidées si le voyageur contrevient à un avertissement officiel.