Piscine du parc J.-Alcide Reid : la construction débutera cet été au coût de 3,5 M$

Saguenay a accordé plus tôt en janvier le contrat de construction de la piscine extérieure à Construction Unibec, de Dolbeau-Mistassini, qui a soumis l’offre la plus basse, à un peu plus de 3,58 M$.

Les familles du secteur pourront bénéficier d’une piscine chauffée, un peu plus grande qu’une piscine extérieure standard, a indiqué Carl Dufour, président de l’arrondissement de Jonquière.

La piscine comprendra une pataugeoire. Un pavillon d’accueil pour les utilisateurs sera également construit. Les travaux doivent commencer au début de l’été.

On veut faire du parc J.-Alcide Reid un parc majeur à Saguenay , souligne le président d’arrondissement. Il rappelle que plusieurs investissements ont été réalisés dans les dernières années pour revamper le parc.

Les terrains de tennis du parc, qui se trouve dans le district du conseiller Michel Thiffault, ont notamment été réaménagés.

Petits et grands devront toutefois attendre à la saison estivale 2023 avant de profiter de la nouvelle piscine qui s’ajoute aux infrastructures du parc. Les travaux prendront fin au milieu de l’automne.

Les premiers contrats en architecture et en ingénierie pour ce projet avaient été lancés en mai 2020.

Aménagement de piscines

Le projet s’inscrit dans le désir de Saguenay de réaménager des piscines extérieures dans ses trois arrondissements.

La municipalité avait adopté un règlement d’emprunt de 9,1 M$ en mai 2020 pour la réfection des piscines Saint-Alexis, à La Baie, et Saint-Mathias, à Jonquière, ainsi que l'aménagement de la piscine du parc J.-Alcide Reid, notamment.

La nouvelle piscine chauffée Saint-Alexis, dans le secteur de Grande-Baie, a d’ailleurs été inaugurée en juin dernier. Toutes les nouvelles piscines aménagées à Saguenay sont des piscines chauffées, précise Carl Dufour.