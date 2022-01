Une consigne pour les contenants de lait en Colombie-Britannique

À partir du 1er février 2022, une consigne de 10 cents sera rajoutée aux contenants de lait et de substitut de lait dans le cadre d’un plan visant à réduire les déchets plastiques en Colombie-Britannique.

Cette consigne pourra être remboursée dans des centres de dépôt.

Selon le gouvernement, le rajout d'une consigne permettra de récupérer les millions de contenants supplémentaires en plastique et à base de fibres qui étaient souvent jetés, notamment par des restaurants, des écoles et des bureaux qui n'ont pas accès au système de recyclage résidentiel.

Les contenants de lait et de substitut de lait, comme le lait d’avoine, d’amande, ou de soya, devront être propres et rincés avant d'être acceptés dans un centre de dépôt.

La mesure s'inscrit dans le plan d'action CleanBC Plastics visant à réduire les déchets plastiques. Photo : Radio-Canada / ALEXANDRE LAMIC

Les cartons et bouteilles de lait ou substitut seront gérés par le programme de consigne des contenants de boisson (Encorp/Return-It), et non par le programme d'emballage qui gère le système résidentiel de boîtes bleues en Colombie-Britannique (Recycle BC).

Tous ces contenants doivent être recyclés, quel que soit le programme dans lequel ils finissent.

La mesure s'inscrit dans le plan CleanBC Plastics visant à réduire le nombre de déchets plastiques dans les décharges et réduire la quantité d'émissions de gaz à effet de serre.

La mesure est bien accueillie par le Binners' Project, un organisme à but non lucratif qui œuvre pour la réinsertion des itinérants par le biais du recyclage. Ces valoristes verront ainsi une hausse substantielle de leurs revenus, affirme l'organisme.

Les « binners », également connus sous le nom de ramasseurs de déchets ou plongeurs de bennes à ordures, tirent leurs revenus de contenants ramassés dans les allées, les bennes à ordures ou les poubelles.

Un homme pousse dans la rue un chariot rempli de sacs de bouteilles et de cannettes à recycler Photo : Susan Mendel/Binners' Project