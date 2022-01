L’Alberta crée un comité consultatif pour remédier à la pénurie d'ambulanciers

Nous savons que les services d’ambulances EMS font face à des pressions sans précédent , a déclaré le ministre albertain de la Santé, Jason Copping, en conférence de presse lundi.

Il attribue cette situation à plusieurs facteurs dont la pandémie et l’arrivée du variant Omicron, la crise des opioïdes et le manque d’ambulanciers.

Le comité consultatif sera présidé par le député de Highwood, R.J. Sigurdson et la députée de Grande Prairie, Tracy Allard, ainsi que des ambulanciers sous contrats, des syndicats représentant les paramédicaux et des représentants municipaux et des communautés autochtones.

Dix nouvelles mesures

Entre-temps, Services de santé Alberta (Services de santé Alberta AHS ) indique qu’elle mettra en œuvre un plan comprenant dix mesures visant l'amélioration du fonctionnement d’services d'ambulances EMS .

Parmi ces mesures, cinq ont déjà été lancées.

La province affirme par exemple avoir commencé à tenter d’embaucher davantage de paramédicaux. Elle indique également que les quarts de travail des ambulanciers sont en train d’être ajustés afin de réduire leur niveau de fatigue.

Les appels en tout genre ont augmenté et le personnel est exténué , affirme Jason Copping.

Au niveau de la gestion des appels, Services de santé Alberta AHS a commencé à mettre en place des projets pilotes afin de mieux gérer le transfert de patients d’une institution à l’autre. Elle a également commencé à transférer les appels non urgents vers d’autres agences tels que le service d’information sur les poisons et les drogues de la province ou encore la ligne Info-Social 811.

La province n’envoie finalement plus d’ambulances sur les lieux d’accidents de la route lorsqu’il n’y a pas de blessé depuis le mois de décembre.

Il n’est pas rare qu’il y ait de la pluie verglaçante en Alberta. Lorsque cela se produit, il y a littéralement des centaines de collisions mineures sur les routes. La grande majorité d’entre elles n’engendre pas de blessures , explique le responsable des ambulanciers des Services de santé de l'Alberta, Darren Sandbeck.

Cela permet de libérer des ressources.

Le comité consultatif devra fournir ses recommandations au ministre de la Santé d’ici le mois de mai, mais la province précise que certaines mesures pourraient être mises en place avant.