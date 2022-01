Les marchés boursiers nord-américains finissent la séance en forte hausse

Les marchés boursiers nord-américains ont fortement rebondi lundi en fin d'après-midi après avoir effectué un plongeon plus tôt dans la séance, fragilisés par les inquiétudes entourant les décisions des banques centrales et les risques géopolitiques en Ukraine.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a clôturé en baisse de 50,09 points à 20 571,30, mais affichait plus tôt dans la séance un recul de plus de 700 points.

À New York, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles a terminé la séance en hausse de 99,13 points à 34 364,50 points. L'indice élargi S&P 500 s'est emparé de 12,19 points à 4410,13 points, tandis que l'indice composé du NASDAQ a progressé de 86,21 points à 13 855,13 points.

Sur le marché des devises, le dollar canadien s'est négocié au cours moyen de 79,01 cents US, en baisse par rapport à celui de 79,71 cents US de vendredi.

À la Bourse des matières premières de New York, le cours du pétrole brut a reculé de 1,83 $ US à 83,31 $ US le baril, et celui du gaz naturel a avancé de 9,3 cents US à 3,88 $ US le million de BTU.

Le prix de l'or a grimpé de 9,90 $ US à 1841,70 $ US l'once, et celui du cuivre a glissé de 11,2 cents US à 4,41 $ US la livre.