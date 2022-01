L’investissement privé dans l’énergie renouvelable s’envole en Alberta

Des géants comme Amazon, Labatt et TC Énergie ont investi massivement dans l’énergie solaire et éolienne de l’Alberta l’année dernière, confortant la place de la province comme une leader des projets d'énergie renouvelable au Canada.

Selon le Business Renewables Centre, onze contrats ont été signés en 2021 pour acheter 1262 mégawatts d’énergie solaire et éolienne, soit 8 fois plus de capacité énergétique qu’en 2020. La grande majorité de ces contrats concernent des projets en développement.

Il y a deux ans, ce marché existait à peine. On a vu une croissance exceptionnelle. C’est grisant et c’est une très bonne nouvelle pour l’Alberta , souligne la directrice du Centre, Nagwan Al-Guneid.

La croissance de l’investissement privé est telle qu’elle a déjà atteint les prévisions de l’opérateur du système électrique de l’Alberta (AESO). Dans ses perspectives à long terme, AESO prévoyait que les contrats d’entreprises généreraient 1280 MW d’électricité renouvelable en 2041.

Le Business Renewables Centre est une initiative à but non lucratif de l’Institut Pembina lancée en 2019. Son objectif est d’aider les entreprises à établir des contrats d’électricité renouvelable.

Une pression financière et publique

Au total, le Centre évalue que l’investissement privé dans les énergies renouvelables produira 3,7 milliards de dollars de contrats de construction et environ 4500 emplois d’ici 2023.

Près de la moitié de cet investissement provient du secteur pétrolier et gazier. Selon Mme Al-Guneid, ce n’est pas surprenant puisque le programme albertain de réglementation des grands émetteurs, le TIER, incite les pétrolières à obtenir des compensations pour leurs émissions.

TIER est la raison principale pour la plupart des contrats d’énergie renouvelable que l’on voit en Alberta , explique Mme Al-Guneid.

La pétrolière Cenovus s'est engagée par exemple en juillet à acheter 150 MW d'énergie solaire auprès de la Première Nation Cold Lake et de l'entreprise Elemental Energy. Photo : Brent Lewin/Bloomberg

Elle constate toutefois une diversification des entreprises intéressées dans le secteur renouvelable. Un nombre croissant d’actionnaires et de fonds d’investissement font aussi pression pour que les grandes entreprises réduisent leurs émissions de gaz à effet de serre ou atteignent la carboneutralité.

Un marché unique au Canada

Le marché albertain est unique puisque sa déréglementation favorise l’investissement privé. Il y a une grande flexibilité en Alberta de pouvoir s’installer dans un endroit où le potentiel éolien et solaire mixé avec le stockage d’énergie est le plus efficient , explique Jean Habel, le directeur pour le Québec et l’Atlantique à l’Association canadienne de l’énergie renouvelable.

Même si la province restera la cheffe de file, M. Habel constate un intérêt croissant d’autres provinces grâce à la baisse du coût de production des sources d’électricité renouvelable.

Notamment en Nouvelle-Écosse, il y a une volonté par le biais d’appels d'offres de pouvoir décupler les mégawatts d’énergie solaire et éolienne , explique-t-il.

Le Centre a du mal à prédire si une telle croissance de l’investissement privé se reproduira en 2022. Je suis optimiste qu’il y aura plus de contrats d’entreprises comme ça cette année , croit Mme Al-Guneid.

L’Association prévoit, elle, que la capacité de production énergétique du Canada devrait doubler dans les 10 prochaines années pour répondre aux besoins des consommateurs et aux ambitions publiques.