Hockey féminin : la résilience de Jade Maisonneuve

Malgré tout, ces mauvaises nouvelles ne sont pas suffisantes pour démoraliser la hockeyeuse de Saint-Isidore, en Ontario. C'est ce qu'assure celle qui n’a pas perdu son sourire et s’est retroussé les manches très rapidement.

En mai dernier, tous les joueuses et joueurs de l’Université Robert-Morris ont reçu un courriel pour leur faire part d’un appel super important sur l’heure du midi. À ce moment-là, Jade Maisonneuve n’avait aucune idée de quoi il s’agissait.

Ils nous ont annoncé la fermeture du programme en 15 minutes en nous disant qu’ils ne pouvaient pas répondre à nos questions , a-t-elle raconté en entrevue.

« J’étais vraiment confuse, triste et fâchée. » — Une citation de Jade Maisonneuve, joueuse de hockey

L'attaquante des Wildcats a récolté 7 points en 11 matchs avant que la saison soit mise sur pause (archives). Photo : Greg Knoll

Elle a donc choisi de contacter à nouveau les autres programmes avec qui elle avait entrepris des discussions dans les mois précédents. L’Université Mercyhurst, située elle aussi en Pennsylvanie, a été la première à lui répondre et à lui offrir une place dans son vestiaire.

Mercyhurst est une université similaire à Robert-Morris, alors je sais que je vais vivre une expérience très semblable , a dit la Franco-Ontarienne.

La carrière de Jade Maisonneuve est à peine commencée, mais déjà, elle prend soin de la relève (archives). Photo : tirée de Twitter/@JadeMaisonneuv2

Une dernière année à la maison

Forcée de repousser son déménagement aux États-Unis d’une saison, Jade Maisonneuve a choisi de rentrer à la maison. Après deux saisons dans le giron des Lady Senators d’Ottawa, elle s’aligne maintenant avec les Wildcats de Nepean.

Avant que la pandémie de COVID-19 force le report de plusieurs matchs, l’attaquante revendique sept points, dont deux buts, en 11 matchs. Mais la principale intéressée préfère parler des succès collectifs : On a vraiment une bonne équipe. À un moment donné, on a remporté 12 matchs de suite.

Jade Maisonneuve se décrit comme une joueuse rapide et agressive (archives). Photo : Greg Knoll

Elle espère que la saison pourra rapidement reprendre le plus tôt possible. En attendant, les joueuses de l'Association de hockey féminin de l'Ontario peuvent s’entraîner puisque la province les reconnaît comme des athlètes appartenant à l’élite.

On a hâte de revenir, le plus possible, à la normale , a-t-elle laissé entendre.

Objectif : Jeux olympiques

Dans le salon familial de Saint-Isidore, Jade Maisonneuve regardera l’équipe de hockey féminin en souhaitant qu’elle quitte la Chine avec la médaille d’or aux prochains Jeux olympiques.

Dans quatre ans, ce n’est pas dans son salon qu’elle voudra vivre ce moment, mais plutôt sur la patinoire de ces Jeux olympiques, qui seront célébrés à Milan et Cortina d'Ampezzo, en Italie.

La joueuse aurait aimé avoir la chance de représenter son pays sur la scène internationale. Elle l’a déjà fait chez les moins de 16 ans, mais la pandémie de COVID-19 l’a empêchée de revivre ce moment avec les moins de 18 ans.

C’était une grosse déception, car l’Fédération internationale de hockey sur glace IIHF a annulé le tournoi des filles, mais pas celui des gars. C’était un coup dur pour moi, mais aussi pour tout le hockey féminin.

L'oncle de la mère de Jade Maisonneuve est Jacques Martin, l'ancien entraîneur-chef du CH, qui n'hésite pas à lui donner quelques conseils dans sa carrière. Photo : Radio-Canada

Elle compte se reprendre l’année prochaine avec la formation réunissant les meilleures joueuses de moins de 22 ans.

Que ce soit avec les Wildcats de Nepean, avec Hockey Canada ou éventuellement à l’University Mercyhurst, elle préconise toujours le même style de jeu, axé sur ses deux principales qualités : Je suis petite, alors je mets l'[accent] sur ma vitesse et mon agressivité depuis mon tout jeune âge. C’est ce qui m’aide à me démarquer.