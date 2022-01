Le passeport vaccinal arrive dans les magasins à grande surface estriens

Depuis lundi matin, les clients des magasins à grande surface doivent présenter leur passeport vaccinal avant d'entrer, comme ils le font déjà dans les succursales de la SAQ et de la SQDC. Il s’agit d’une adaptation de plus pour les commerçants.

Au Carrefour de l'Estrie, le passeport n'est pas exigé dans les aires communes. Seule une dizaine de commerces dont la superficie est supérieure à 1500 mètres carrés doivent le demander.

« Ça se passe bien, les gens sont assez compréhensifs. » — Une citation de Laurence Binzberger, employée au Sports Experts

Lundi matin, il n’y avait pas de files d’attente devant les commerces touchés par la nouvelle mesure. Le copropriétaire du Sports Experts Simon Gagnon craint cependant les jours où l'achalandage sera plus grand.

Simon Gagnon est copropriétaire du Sports Experts au Carrefour de l'Estrie. Photo : Radio-Canada / Marion-Bérubé

Ce n’est pas très positif pour nous, bien entendu. Ce qu’on voit, c’est qu’on a déjà des gens qui vérifient la quantité de gens en magasin, on a des gens qui vérifient que tout le monde met du Purell, on a des gens qui vérifient que tout le monde a des masques. Là, on a des gens qui vérifient le passeport. On commence à manquer de gens , explique-t-il.

Agents de sécurité demandés

Il pourrait d'autant plus être difficile pour les commerçants de se rabattre sur des agents de sécurité pour faire la vérification du passeport vaccinal. La pénurie de main-d’œuvre touche en effet les entreprises de sécurité, selon Nick Milano, le directeur principal du département des services spécialisés des Commissionnaires du Québec. Cette entreprise embauche plus de 3000 agents de sécurité à travers la province.

Depuis le début de la pandémie, il y a une augmentation pour la demande d’agents de sécurité. La récente annonce [sur le passeport vaccinal dans les commerces à grande surface] ajoute à la demande, mais dans un segment spécifique, le segment commercial , souligne-t-il.

Devant ces défis, le porte-parole du Carrefour de l'Estrie Daniel Durand espère que la clientèle sera indulgente.

Ça fait 22 mois qu’on vit cette pandémie-là. On est tous solidaires , soutient-il.

« Ces magasins-là n’ont pas demandé à être imposés avec cette nouvelle réglementation-là. On demande aux gens qui vont fréquenter le Carrefour de l’Estrie de redoubler encore plus de patience. » — Une citation de Daniel Durand, vice-président du marketing et des communications pour le Groupe Mach

Les pharmacies, les épiceries et les stations-service sont exemptées de ces nouvelles mesures. Les pharmacies qui se trouvent dans les magasins à grande surface devront accompagner les clients non vaccinés à l’intérieur du commerce.

Avec les informations de Marion Bérubé