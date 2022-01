«On a eu le sentiment d’aller à la guerre», disent les syndicats de l’enseignement

En entrevue à l'émission Même fréquence, la présidente du Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage, Natacha Blanchet, n'a pas mâché ses mots.

La semaine dernière, le 18 janvier, ce fut une très grosse journée. Plusieurs collègues m'ont dit qu'ils avaient le sentiment d'aller à la guerre , affirme la présidente syndicale.

Son homologue du Syndicat de l'enseignement de la région de La Mitis, Jean-François Gaumond, abonde dans le même sens.

« Il y a des enseignants qui m'ont plutôt dit avoir l'impression d'être envoyés à la guerre avec des couteaux à beurre. » — Une citation de Jean-François Gaumond, président du Syndicat de l'enseignement de la région de La Mitis

Jean-François Gaumond, président du Syndicat de l’enseignement de la région de La Mitis. (archives) Photo : Radio-Canada / François Gagnon

On n'avait pas de tests rapides à notre disposition ni de masque N95. Il y avait également beaucoup de questionnements sur la qualité de l'air dans les classes , ajoute M. Gaumond. On me dit que la plupart des détecteurs de CO2, chez nous, ne sont pas encore calibrés. Certains n'ont même pas encore de pile .

Natacha Blanchet dit que les problèmes liés aux détecteurs de CO2 sont similaires pour le Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage. Lorsque les détecteurs montrent que le taux est anormalement élevé, l'enseignant nous envoie une photo du détecteur en nous demandant ce qu'on fait avec ça. Voyez-vous, c'est le problème : il nous manque des informations , laisse-t-elle tomber.

« Ajoutez l'anxiété qui vient de ça, des cas de COVID-19, de la gestion des élèves; il y a vraiment une accumulation d'événements qui rendent l'enseignement difficile. » — Une citation de Natacha Blanchet, présidente du Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage

Natacha Blanchet, présidente du Syndicat de l’enseignement du Grand-Portage. Photo : Radio-Canada / François Gagnon

Heureusement, le taux d'absence est limité dans les établissements scolaires bas-laurentiens. On parle d'un taux d'absence avoisinant les 9 %. Ça n'a pas été si catastrophique , estime Mme Blanchet. On a des chiffres similaires , renchérit M. Gaumond.

« C'est la prochaine semaine qui va nous dire si on s'en sauve avec un taux d'absence moindre qu'ailleurs au Québec. » — Une citation de Natacha Blanchet, président du Syndicat de l'enseignement du Grand-Portage