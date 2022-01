Le jeu vidéo créatif Dreams pour PlayStation 4 s’invite au grand écran

Dreams est un formidable terrain de jeu numérique où tout est possible , peut-on lire sur le site du jeu, développé par le studio Media Molecule (LittleBigPlanet, Tearaway) et édité par Sony Interactive Entertainment.

Lancé en février 2020 sur la PlayStation4 (PS4) de Sony, Dreams repose sur le contenu créé par ses utilisateurs et utilisatrices. Moyennant 27 $, des joueurs et joueuses, ou simplement des personnes créatives, peuvent concevoir des minijeux à l’aide de cet outil, mais aussi de la musique, des animations, des sculptures et des peintures.

Il s’agit toutefois d’une première utilisation de ce jeu vidéo pour un long métrage.

Un voyage musical et visuel au cœur de l’hiver

Le film A Winter’s Journey raconte l’histoire d’un poète amoureux en 1812 et qui s’embarque dans un périple dangereux dans les montagnes bavaroises enneigées. L'œuvre est aussi une adaptation de l’ensemble des 24 chansons pour voix et piano de Franz Schubert Winterreise.

Les cinéphiles peuvent s’attendre à un mélange d’animations peintes à la main (comme on a pu voir avec Loving Vincent), d’actions réelles et d’images de synthèse, selon Deadline.

Sur le plan de la distribution, on a déjà confirmé la participation de John Malkovich, d'Ólafur Darri Ólafsson et de Jason Isaacs. Le tournage du film est prévu en juin en Pologne.