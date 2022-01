Justin Trudeau défend la vaccination obligatoire imposée aux camionneurs

M. Trudeau affirme que la vaccination est le meilleur moyen de soutenir l'économie du Canada et estime que les conservateurs tiennent des propos alarmistes au sujet des conséquences que cette obligation pourrait entraîner, soit des tablettes vides dans les magasins.

Les conservateurs, à leur tour, font pression sur le premier ministre Trudeau pour qu'il abandonne l'obligation d'être vacciné, la qualifiant de risque pour les chaînes d'approvisionnement et la reprise économique du Canada.

Les camionneurs long courrier canadiens doivent désormais être vaccinés contre la COVID-19 pour éviter une quarantaine de deux semaines après avoir traversé la frontière, tandis que les camionneurs non canadiens non vaccinés se verront refuser l'entrée.

Les conducteurs canadiens non vaccinés ne pourront pas non plus retourner aux États-Unis pour le moment, car les États-Unis ont imposé samedi leur propre politique de vaccination obligatoire aux camionneurs.

L'Alliance canadienne du camionnage affirme que 90 % des camionneurs sont déjà vaccinés et a dénoncé dimanche le convoi qui se dirige maintenant vers Ottawa.