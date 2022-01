Une ancienne juge enquêtera sur une possible ingérence de Kaycee Madu

Le bureau du premier ministre de l’Alberta a désigné l’enquêteuse responsable de déterminer si le ministre de la Justice suspendu Kaycee Madu a fait preuve d’ingérence dans le but de contester une contravention.

La juge retraitée de la Cour du Banc de la Reine, Adèle Kent, mènera cette enquête indépendante.

Elle déterminera si la conversation téléphonique entre le ministre de la Justice et le chef de la police d’Edmonton en lien avec une contravention de 300 $ pour distraction au volant dans une zone scolaire constituait de l’ingérence ou une tentative de commettre de l’ingérence dans l’administration de la justice.

Le mandat d’Adèle Kent lui demande de prendre en considération le contexte et la teneur de l’appel entre Kaycee Madu et le chef de la police dans le but de déterminer si le ministre de la Justice a créé une crainte raisonnable d’ingérence dans l'administration de la justice.

En tant qu’enquêteuse, Adèle Kent obtient l'autorisation d'accéder à tous les documents et archives pertinents dans le cadre de cet l’incident. Elle peut aussi interviewer quiconque ayant des informations à propos de la contravention.

Adèle Kent présentera les conclusions de son enquête au gouvernement d’ici le 15 février. Le bureau du premier ministre s’est engagé à rendre publics les résultats de cette démarche, mais n’a pas spécifié de date pour le faire.

Pendant ce temps, Kaycee Madu est démis de ses fonctions de ministre.

Kaycee Madu se dit victime de profilage

Kayce Madu a démenti utiliser son téléphone cellulaire au volant, mais les informations contenues dans la contravention indiquent le contraire. Il a dit regretter d’avoir évoqué la contravention auprès du chef de police d’Edmonton, Dale McFee.

Kayce Madu et le chef de la police ont affirmé qu’aucune requête pour étouffer cette contravention n’a été formulée. Le ministre s’est dit inquiet d’être la cible potentielle de profilage racial ou politique.

Tous deux ont déclaré que l’appel lié à la contravention était centré sur le profilage racial et des enjeux liés à la surveillance de certains membres du Service de police de Lethbridge envers la députée néo-démocrate Shannon Philipps pendant son mandat de ministre de l’Environnement.

Adèle Kent a pris sa retraite l’été dernier après avoir passé une décennie à être juge à la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta. Elle a aussi travaillé comme directrice générale de l’Institut national de la magistrature. La Calgarienne d’origine parle français et anglais.

D'après les informations d'Elise von Scheel