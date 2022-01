Libérée, délivrée détrônée par une chanson du film de Disney Encanto

We Don’t Talk About Bruno (Ne parlons pas de Bruno, en français) est devenu le plus grand succès musical des films animés de Disney depuis 25 ans, surpassant mêmeLet It Go (Libérée, délivrée), la chanson phare de La reine des neiges.

C’est que la pièce a atteint la 4e position du très respecté palmarès musical du magazine américain Billboard, devançant d’un rang le sommet atteint par Let It Go.

Cette position a été atteinte grâce aux 29 millions d’écoutes en diffusion en continu et aux plus de 8000 téléchargement de We Don’t Talk About Bruno, selon Entertainment Weekly.

La seule autre chanson à avoir fait mieux dans l’histoire des films animés de Disney est A Whole New World (Un nouveau monde), extraite de la bande originale du film Aladdin sorti en 1992. Elle avait atteint le premier rang du palmarès Billboard.

La chanson en français

La chanson en anglais

La bande originale d’Encanto est également la première musique de film à atteindre la première position au palmarès des albums depuis 2019, détrônant 30 d’Adele.

Le film Encanto : la fantastique famille Madrigal raconte l’histoire d’une famille colombienne dont chaque membre possède un pouvoir magique à l’exception de Mirabel, 15 ans. Sa bande sonore est fortement influencée par les musiques latinoaméricaines et est signé par le compositeur chevronné Lin-Manuel Miranda, à qui l’on doit les comédies musicales Hamilton, et In the Heights.